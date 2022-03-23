Anatoly Chubais, funcionario ruso, dimite por conflicto en Ucrania

Anatoly Chubais, un alto funcionario ruso del gobierno de Vladimir Putin, dimitió a su cargo este miércoles y abandonó el país por estar en desacuerdo con la operación militar en Ucrania que comenzó el pasado 24 de febrero.

El funcionario ruso fungió como arquitecto de las reformas económicas postsoviéticas de Rusia, también formó parte del gabinete del ex presidente Boris Yeltsin. Actualmente se desempeñaba como representante especial de Putin para reforzar lazos con organizaciones internacionales.

De acuerdo con la agencia Reuters, Anatoly Chubais renunció a su cargo debido al conflicto entre Rusia y Ucrania, salió con rumbo a Turquía y no tiene intenciones de regresar a su país natal.

Posteriormente, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, confirmó la renuncia del alto funcionario ruso, sin dar más detalles de los motivos o su paradero.

Poco después de que Rusia enviara a sus tropas a Ucrania, Antoly Chubais escribió que desde la muerte de Gairdar en 2009 había pasado toda una era. "Parece que Gaidar entendió los riesgos estratégicos mejor que yo, y me equivoqué", dijo Chubais.

|Reuters

¿Quién es el funcionario ruso Anatoly Chubais?

Antoly Chubais fue uno de los economistas influyentes bajo Yegor Gaidar que trató de cimentar la transición postsoviética de Rusia que arrojó a la pobreza a decenas de millones de ex ciudadanos soviéticos.

Se convirtió en uno de los funcionarios rusos más destacados de la era postsoviética inmediata: los enemigos lo presentaron como el titiritero del Kremlin que vendió los activos de una antigua superpotencia a un pequeño grupo de oligarcas en las privatizaciones de la década de 1990.

Sin embargo, para los partidarios, Antoly Chubais fue un héroe que luchó para establecer un mercado en Rusia y evitó que desembocara en una guerra civil.

En los últimos años, Chubais siguió pidiendo reformas económicas y fue uno de los liberales de más alto perfil asociado con el gobierno ruso.