VIDEO: Anciano muere por Covid y revive camino a la morgue en Shanghái

En Shanghái, un anciano contagiado de Covid-19 fue declarado muerto por error, y justo en el momento en que iba a ser trasladado a la morgue, el hombre resucitó. Todo quedó grabado en un video que se volvió viral en redes sociales.

En las imágenes se puede ver un carro fúnebre estacionado, mientras los trabajadores, vestidos con caretas y trajes protectores contra Covid-19, sacaron el cuerpo del anciano que se encontraba dentro de una bolsa y después lo colocaron sobre una camilla.

Cuando los trabajadores abrieron la bolsa donde se encontraba el anciano supuestamente muerto por Covid-19, se dieron cuenta que aún respira, de inmediato uno de ellos gritó sorprendido que el hombre estaba vivo.

“Viste eso, está vivo”, dijo uno de los hombres que transportaba el cuerpo del anciano, y su compañero respondió: “No lo cubras de nuevo”.

🇨🇳 #Pandemia | En Shanghai, China, personal sanitario descubre que el paciente, que se presumía muerto, todavía estaba vivo mientras lo llevaban a la morgue.



"Está vivo. ¡Está vivo! Lo vi. ¡No lo cubras más!". pic.twitter.com/UM7g1v02WH — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) May 3, 2022

De acuerdo medios locales, el hospital en Putuo, Shanghai, que certificó la muerte del anciano por Covid-19, se disculpó con la familia y despidió al médico que lo trató y al director del nosocomio.

Mientras tanto, los empleados de la morgue recibieron una recompensa de 720 euros cada uno, por su labor al darse cuenta que el anciano aún estaba vivo.

Shanghái impone duras restricciones por brote de Covid-19

En las últimas semanas una nueva ola de contagios de Covid-19 golpeó a Shanghai por lo que las autoridades impusieron duras restricciones ante el aumento de muertos por el virus.

De acuerdo con las autoridades de Shanghái la ciudad tiene 13 mil 819 áreas cerradas con 2.54 millones de personas involucradas. El número de áreas de control fue de 22.317, con una población de alrededor de 5.38 millones; el número de áreas de prevención fue de 56.699, involucrando a 15.47 millones de residentes.

Además, en Shanghái, el número de casos encontrados fuera de las áreas en cuarentena aumentó de 58 a 73, un revés después de dos días consecutivos sin casos de este tipo.

