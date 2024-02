“No querían amenazarme, me querían matar": Andrés Salas, periodista agredido en Morelos

Andrés Salas, quien es director de Noticias Cuautla, sobrevivió a un ataque cuando sujetos armados dispararon contra su camioneta el pasado 12 de febrero, por lo que ahora tiene medidas de seguridad, incluso tuvo que cambiar su lugar de residencia.

“No querían amenazarme, querían matarme”, asegura el periodista quien refirió que el día del atentado el no abordó su camioneta como de costumbre pero si lo hicieron su hermano y su chofer quienes recibieron los impactos de bala que estaban dirigidos para él.

En entrevista con el noticiero Hechos AM, Andrés Salas dijo que no recibió amenazas de ningún tipo o mensajes en sus redes sociales, más que los críticos comunes que existen en las transmisiones en vivo que realiza, pero ninguno que le llamara la atención.

“Nunca una amenaza directa personal o al medio y todo parece indicar que no, no querían amenazarme, querían matarme”, declaró.

Andrés Salas tiene miedo por la violencia

Al ser cuestionado sobre si tras el atentado en su contra tiene miedo, Andrés Salas tiene miedo, dijo indudablemente que sí, incluso desde antes de que ocurriera la agresión porque en todo el país se ha recrudecido la violencia.

“Morelos y la región oriente del estado donde yo trabajo no era la excepción, ahí se agudizó la violencia, se agudizó el secuestro, la extorsión, los asesinatos, en más de 200 por ciento solo en 2023 y el hecho de cubrir la nota policiaca, en ocasiones había momentos en que los reporteros nos esperábamos a que llegara el Semefo y había que esperábamos a metros a que llegara Semefo y después había momentos en los que transmitíamos y corríamos del lugar porque se sentía un clima de pánico”, recordó.

Señaló que ahora los reporteros del oriente de Morelos acordaron ya nos salir a cubrir la nota policiaca y hacer transmisiones en vivo, ya no llegar al lugar y solo corroborar a través de sus fuentes la información.

“Yo el día de hoy he salido del Estado, en un convoy militar y de la Guardia Nacional y de la propia Comisión Estatal de Seguridad Pública y de Seguridad Pública municipal me sacaron de mi casa y me llevaron a un lugar seguro, hoy estoy en un lugar seguro y lamento tener que irme de mi municipio y tener que irme de mi lugar de trabajo pero no hay condiciones para que yo pueda trabajar”, lamentó.

Segob da protección a periodista Andrés Salas tras ataque a balazos en Morelos

El pasado 12 de febrero el periodista y director del portal Noticias Cuautla, Andrés Salas, fue atacado a balazos cuando se trasladaba en una camioneta; el ataque dejó como saldo una persona muerta (su chofer) y un lesionado (su hermano).

Ante ese hecho, la Secretaría de Gobernación (Segob) incorporó al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas al director del sitio de Noticias de Cuautla, Andrés Salas, tras sufrir una agresión armada en el estado de Morelos.

Informó que desde que se registró el ataque, el pasado 12 de febrero, se comunicó con el periodista para brindar atención por la muerte de su chofer y la lesión que sufrió su hermano durante la balacera.

“El mecanismo de protección federal entró en comunicación con autoridades estatales y activó los protocolos de seguridad correspondientes. Al momento, el periodista se encuentra incorporado al mecanismo y cuenta con medidas extraordinarias para garantizar, tanto su integridad física y emocional, como la de su familia”, explicó la Segob.

Según reportes preliminares, el ataque contra Salas habría sido orquestado por sujetos a bordo de una motocicleta, quienes los siguieron sobre la calle Ejército Libertador, de la colonia Gabriel Tepepa, en Cuautla, cuando el periodista salía de una reunión.

“Me encuentro a una cuadra de mi casa. Estoy muy triste hace algunos minutos, luego de estar en una reunión con gente de la política, le pedí a mi chofer y a mi hermano que se retiraran del lugar para que atendieran otros temas, y sujetos armados, pensando que iba yo en esa camioneta, en esta camioneta mi camioneta, dispararon en varias ocasiones contra la misma”, expresó en un video difundido en sus redes sociales.