Arrestan al atacante del metro de Nueva York que mató a un pasajero

Andrew Abdullah, el sospechoso del tiroteo fatal del fin de semana de un pasajero del metro de la ciudad de Nueva York, fue arrestado el martes 24 de mayo. Es acusado de asesinato en segundo grado y criminal en segundo grado y posesión de un arma, dijeron las autoridades.

Abdullah, de 25 años, fue arrestado en las oficinas de su abogado por el asesinato del residente de Brooklyn Daniel Enríquez, de 48 años, quien recibió un disparo mortal en el pecho mientras viajaba en un vagón de metro el domingo 22 de mayo por la mañana, dijo Keechant Sewell, comisionado de policía del Departamento de Policía de Nueva York, en una conferencia de prensa.

Reuters fotografió a Abdullah esposado mientras entraba a la comisaría del 5º Recinto del Departamento de Policía de Nueva York con una escolta de detectives.

La policía pudo localizar al sospechoso con la ayuda del escrutinio policial, la participación de la comunidad y el alcance de las redes sociales, dijo Sewell.

Andrew Abdullah, sospechoso de balear mortalmente al pasajero hispano Daniel Enríquez (48) en un vagón del Metro de Nueva York, se entregó hoy a la policía 🚋🚔 https://t.co/bVj1nwcHDy pic.twitter.com/I1MjmWFJH4 — El Diario Nueva York (@eldiariony) May 24, 2022

Andrew Abdullah tenía antecedentes

Andrew Abdullah fue descrito como miembro de la pandilla Nine Block y es un delincuente reincidente con antecedentes penales que datan de 2016, incluidos arrestos por delitos graves de agresión, robo, intento de asesinato y un cargo por arma de fuego que permanece abierto.

Recibió una sentencia de 30 meses por un incidente relacionado con un cargo de intento de asesinato y quedó en libertad condicional en junio de 2021, dijo el jefe de detectives de la policía de Nueva York, James Essig.

En mayo de 2017, Abdullah recibió una sentencia de 30 meses por intento de asesinato y otros cargos relacionados con un incidente de mayo de 2017. En total tiene almenos ocho antecedentes penales.

La policía de Nueva York publicó una imagen de seguridad del presunto agresor que disparó y mató a un pasajero mexicano en el metro.|NYPD/Via REUTERS

El alcalde Adams habla sobre el arresto de Abdullah

El alcalde Eric Adams llamó a Abdullah el "niño del cartel" de los perpetradores de violencia en la ciudad.

"Sacamos a un asesino de nuestras calles, pero demasiados asesinos están de vuelta en nuestras calles a través de la puerta giratoria del sistema de justicia penal que parece enfrentar a la policía de Nueva York y a los buenos neoyorquinos contra los malos", dijo Adams.

Enríquez, quien trabajaba para el banco de inversión Goldman Sachs Group Inc., viajaba en el vagón del metro que cruzaba un puente de Brooklyn al Bajo Manhattan cuando recibió un disparo en el pecho sin provocación, dijeron las autoridades.

Enríquez fue declarado muerto en el Hospital Bellevue. Las autoridades dicen que el sospechoso huyó del tren después de que se detuviera en la estación de Canal Street.

Adams dijo que su corazón está con la familia de Enríquez, una persona inocente que debería estar viva hoy.

El ataque en el metro de Nueva York del domingo agrega más presión sobre Adams, un excapitán de policía y presidente del condado de Brooklyn que hizo del crimen y la seguridad pública el foco de su campaña para el cargo el año pasado.

En febrero, el segundo mes de su mandato, Adams y la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, prometieron aumentar las patrullas policiales y el alcance de la salud mental en respuesta a una serie de ataques en el sistema de metro, administrado por la Autoridad de Transporte Metropolitano controlada por el estado.