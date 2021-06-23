Angela Merkel recibe vacunación mixta con AstraZeneca y Moderna

La canciller de Alemania, Angela Merkel, completó su esquema de vacunación contra Covid-19 con dosis de diferentes farmacéuticas, la primera fue de AstraZeneca y el segundo biológico de Moderna.

Un portavoz de la cancillería confirmó que recientemente la mandataria recibió la segunda vacuna producida por Moderna, mediante la técnica de ARN mensajero.

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El pasado 16 de abril, Angela Merkel fue vacunada con la primera dosis, pero con el biológico desarrollado por la farmacéutica AstraZeneca, cuyo uso se suspendió un tiempo en Alemania debido a los casos de trombosis que se registraron en el continente europeo.

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“Estoy contenta de haber recibido mi primera dosis. Vacunarse es la clave para salir de la pandemia”, dijo la canciller de 66 años hace unos meses, tras ser inmunizada.

Angela Merkel se suma a la vacunación mixta contra Covid-19 en Europa

Aunque todas las vacunas son efectivas contra Covid-19, cada compañía desarrolló una fórmula diferente, Pfizer y Moderna a partir de ARN mensajero, AstraZeneca utiliza un vector viral y Novavax se basa en una proteína.

Angela Merkel no es la única persona que hasta ahora ha completado su vacunación con dosis mixtas; de hecho, en España, Francia, Suecia, Noruega y Dinamarca aconsejan la inmunización con biológicos desarrollados por diferentes farmacéuticas, según medios internacionales.

En un estudio realizado en Reino Unido, se eligió a 850 adultos mayores de 50 años para que recibieran primero la vacuna de Pfizer y luego de AstraZeneca.

Los investigadores encontraron que las personas con dosis mixtas eran más propensas a desarrollar síntomas leves a moderados después de recibir la segunda inyección, en comparación con los que recibieron las vacunas de la misma farmacéutica.

Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó que la vacunación con dosis combinadas, como Moderna y AstraZeneca, podría ser efectiva en países que tienen escasez de biológicos desarrollados por una sola compañía.

“Esto abre la oportunidad para que los países que han inmunizado a la gente con una vacuna y ahora están esperando la segunda dosis que se les ha acabado, puedan potencialmente utilizar una vacuna de una plataforma diferente”, aseguró Soumya Swaminathan, científica jefe de la OMS.

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