Angelina Jolie deja agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR)

La actriz "Hollywoodense" Angelina Jolie, dejará su papel de enviada especial de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), según un informe de la ONU en donde se agregó que seguirá siendo una activista humanitaria.

Angelina Jolie, quien ha estado en más de 60 misiones sobre el terreno durante sus 21 años de activismo con ACNUR, ha señalado que quería seguir trabajando con los refugiados aún fuera del organismo mundial.

En un comunicado en el que se anunció su partida, Jolie dijo que: "Después de 20 años trabajando en el sistema de la ONU, creo que ha llegado el momento de trabajar de forma diferente, comprometiéndome directamente con los refugiados y las organizaciones locales, y apoyando su defensa de soluciones".

La directora, productora, empresaria y filántropa estadunidense, agregó que seguirá trabajando como una activista humanitaria. "Seguiré haciendo todo lo que esté en mi mano en los próximos años para apoyar a los refugiados y otras personas desplazadas".

Durante este 2022, Angelina Jolie visitó Yemen y Ucrania con la finalidad de reunirse con personas desplazadas. Cabe señalar que Jolie ha sido enviada especial de ACNUR desde el año 2012.

Joint Statement by UNHCR and Angelina Jolie https://t.co/kVPs1qWelf — UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) December 16, 2022

La Agencia de la ONU para los Refugiados agradece a Jolie

Filippo Grandi, alto comisionado de la ONU para los Refugiados, le agradeció su servicio, su compromiso y la diferencia que ha marcado para los refugiados y las personas obligadas a huir.



Filippo Grandi, alto comisionado ACNUR:

Después de un largo y fructífero tiempo con ACNUR, aprecio su deseo de cambiar su compromiso y apoyo su decisión.

Grandi agregó que: "Sé que la causa de los refugiados seguirá estando cerca de su corazón, y estoy seguro de que aportará la misma pasión y atención a una cartera humanitaria más amplia".

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estima que nunca antes ha habido tantas personas obligadas a abandonar sus hogares por la violencia, los conflictos y la persecución.

El organismo de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), calcula que actualmente hay más de 100 millones de personas desplazadas en todo el mundo.