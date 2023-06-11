Autoridades francesas detuvieron al sospechoso que atacó con un cuchillo a varias personas en Annecy

El sospechoso de un ataque con cuchillo en el que cuatro niños pequeños y dos jubilados resultaron heridos el jueves en la ciudad de Annecy, en el sureste de Francia, ha sido detenido, informó la fiscal local, Bonnet Mathis.

El sospechoso, un refugiado sirio nacido en 1991, está siendo investigado formalmente por intento de asesinato y resistencia a la autoridad con un arma, dijo la fiscal.

Los heridos ya no se encuentran en estado crítico, declaró en rueda de prensa la fiscal de Annecy, Line Bonnet-Mathis, quien añadió que los cuatro niños siguen hospitalizados.

Por el momento es prematuro evaluar sus motivaciones. Bonnet-Mathis / Fiscal de Annecy

El sospechoso de Annecy ha optado por no hablar mientras se encuentra bajo custodia policial y cuando sea presentado ante los jueces, dijo la fiscal. Fue examinado por un psiquiatra que consideró que está en condiciones de permanecer bajo custodia. Las pruebas de drogas y alcohol dieron negativo.

La autoridad en Annecy reiteró que no hay indicios aún de que el terrorismo fuera la motivación del agresor.

El apuñalamiento fue el primer ataque violento dirigido contra niños desde 2012, cuando Mohamed Merah disparó contra tres niños judíos y uno de sus padres, y luego contra tres soldados, en Toulouse.

El sospechoso del apuñalamiento de Annecy obtuvo asilo en Suecia hace 10 años, procedente de Turquía. La fiscal dijo que se cree que está casado y tiene un hijo pequeño.

Entró en Francia en octubre de 2022, tras pasar por Italia y Suiza, indicó, añadiendo que no tenía antecedentes policiales en Francia y que se cree que no tiene hogar. Su solicitud de asilo fue denegada alegando que Suecia ya había aprobado una.

Attaque d’une lâcheté absolue ce matin dans un parc à Annecy. Des enfants et un adulte sont entre la vie et la mort. La Nation est sous le choc. Nos pensées les accompagnent ainsi que leurs familles et les secours mobilisés. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 8, 2023

Annecy no es la única ciudad francesa que ha registrado ataques con cuchillo

Los ataques con cuchillo como el ocurrido en Annecy son una epidemia en Francia. Esta situación aún no ha podido ser controlada por las autoridades francesas. Aquí hacemos un recuento de los casos más recientes:

- 23 de mayo de 2023: Una enfermera murió el día después de ser acuchillada por un hombre en un hospital universitario en la ciudad de Reims. Una secretaria del centro hospitalario también resultó herida.

- 23 de abril de 2023: Una policía murió apuñalada en una comisaria de Rambouillet, a 50 kilómetros al suroeste de París. Un ciudadano de origen tunecino fue el perpetrador. Fue abatido por las autoridades quienes señalaron el hecho como "terrorista".

- 29 de octubre de 2020: Un hombre asesinó a tres personas con un arma blanca en la basílica de Notre Dame en Niza. El sospechoso fue herido y detenido por la policía. Ese mismo día, otro hombre amenazó con un arma blanca a varias personas en la ciudad de Aviñon. En este caso, el sospechoso fue abatido por las autoridades.

- 25 de septiembre de 2020: Cuatro personas resultaron heridas por un atacante con un cuchillo. Un ciudadano pakistaní fue el responsable. El hecho, ocurrido en la antigua sede del semanario satírico Charlie Hebdo en París, dejó dos personas gravemente heridas.