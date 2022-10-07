Annie Ernaux: la vida de la ganadora del Nobel de Literatura 2022

Annie Ernaux ha sido galardonada con el Premio Nobel de Literatura 2022, por ello te contamos todo lo que tienes que saber sobre la escritoritoria francesa de 82 años.

Nacida en el 1 de septiembre de 1940, Annie Ernaux, creció en Lillebonne, un pueblo rural en la zona de Normandía, ubicado al norte de Francia.

La ganadora del Premio Nobel de Literatura 2022, Annie Ernaux, cuenta con más de 30 obras publicadas, las cuales reflejan el contexto de su propia vida, pero sobre todo, reflexiona sobre la familia, la clase, la política y el género.

Annie Ernaux saltó de la docencia al Premio Nobel de Literatura 2022

De acuerdo con la editorial Grupo Planeta, Annie Ernaux estudió Literatura en la Universidad de Ruán, materia que más tarde impartiría en liceos del pueblo de Annecy, así como en la periferia de París.

A lo largo de su vida, la escritora también se ha destacado por ser docente del Centro Nacional de Educación a Distancia de Francia.

Cabe señalar que la docencia ha sido uno de los aspectos que más han inspirado a la ganadora del Premio Nobel de Literatura 2022, pues a raíz de ello, Annie Ernaux, expresó conocer la "libertad" para poder escribir sin presiones.

Si solo me hubiera dedicado a escribir, habría tenido que escribir para vivir, y eso significa hacer concesiones, y sobre todo perder libertad en tu escritura. Ganarse la vida escribiendo implica publicar cada dos años o incluso menos, tener una regularidad impuesta. Yo creo que para escribir se necesita, sobre todo, tiempo. Annie Ernaux

Annie Ernaux, ganadora del Premio Nobel de Literatura |JOHANNA GERON/REUTERS

Al ser acredora al Premio Nobel de Literatura 2022, la escritora se convirtió en la 17ª mujer en obtenerlo, entre los 119 escritores galardonados desde que se instauró el premio en 1901.

5 obras para entender mejor a Annie Ernaux

Las obras de Annie Ernaux han sido reconocidas por la Academia Sueca debido a su "coraje y agudeza clínica", pero sobre todo por remarcar aspectos de autoficción.

De esta forma, la ganadora del Premio Nobel de Literatura 2022, logró sobresalir ya que resalta temas como el cuerpo y la sexualidad, así como la desigualdad social, las relaciones íntimas, el tiempo y la memoria.

Entre las principales obras de Annie Ernaux, se encuentran:

