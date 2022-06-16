¡Vaya relación! Mujer de 61 años le lleva 37 a su pareja y quiere ser mamá

Mujer de 61 años, que se casó con un hombre 37 años menor, afirma estar lista para tener un bebé.

La historia entre Cheryl (de 61 años) y Quran McCain (de 24 años) empezó en 2012, cuando se conocieron mientras el joven trabajaba en el restaurante de un hijo de la mujer. Él tenía 15 años y ella 52 y por aquel entonces solo mantenía una relación laboral.

Perdieron contacto durante ocho años. La pareja se reencontró en noviembre de 2020. Él vio a la mujer trabajando como cajera en una tienda y la invitó a salir. El romance de la pareja comenzó en el año 2020 y la relación se oficializó cuando él le propuso matrimonio; se casaron en el 2021.

La pareja quiere dar el siguiente paso en su relación: tener un bebé. A través de redes sociales, la pareja ha compartido que está lista para ampliar su familia, ya sea por medio de la adopción o alquilando un vientre sustituto.

La mujer, de 61 años de edad, dijo que:

Él siempre ha querido tener hijos y yo quiero ser la madre de uno de ellos. Por supuesto, debido a mis años, tendremos que conseguir un sustituto o adoptar, lo cual estamos investigando.

Tres de los siete hijos de la mujer, quienes tienen entre 29 y 41 años, la apoyan plenamente en su decisión de pareja. Incluso están dispuestos a ayudar a criar a su futuro hermano.

Gracias a su relación, la pareja se ha hecho famosa en redes sociales. No solo crean contenido para plataformas como TikTok, donde suman 2,2 millones de seguidores, también han subido videos a su cuenta de OnlyFans.