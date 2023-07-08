Anticipa Marcelo Ebrard que vamos a disfrutar del México más seguro de la historia

Marcelo Ebrard lanzó este jueves en sus canales de Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube un adelanto del Plan ANGEL en materia de seguridad, a presentarse el próximo lunes 10 de julio.

Este plan es fruto de “los últimos cinco años, viajando por todo el mundo, revisando qué tecnologías están funcionando, que han tenido éxito”, explica en el video, y precisa: “Ya sé de dónde vamos a sacar los recursos y no nos va a costar un centavo adicional del presupuesto”.

En el video difundido en sus redes sociales, el excanciller anuncia que, con esta estrategia, la población mexicana gozará de un país como nunca antes se ha visto en nuestra historia en materia de seguridad.

Yucatán: uno de los estados más seguros

En su labor de promotor y defensor de los logros de la 4T, Marcelo visitó este jueves la ciudad de Mérida, Yucatán, donde elogió el clima de seguridad que se vive en la entidad.

“La razón principal de la seguridad en este estado es la fuerza de la comunidad. Lo que hace diferente a Yucatán respecto a otras partes del país: tienen valores comunitarios muy fuertes, muy importantes”, explicó.

Por eso, recalcó la necesidad de “fortalecer los valores comunitarios y todo aquello que nos lleve a ser comunidad”.

Yucatán es uno de los estados con menos inseguridad de México, con la menor tasa de homicidios y una de las más bajas en incidencia delictiva (23% menos que el resto del país), y donde casi 70% de su población se siente segura de vivir.

Recorrido por Mérida

Durante su visita a la Ciudad Blanca, Marcelo Ebrard degustó la comida yucateca y sostuvo encuentros con medios de comunicación locales, empresarios, mujeres meridanas y apicultores que han implementado prácticas sustentables para proteger a las abejas y al medio ambiente.

Con las meridanas, Marcelo retomó la necesidad de crear un sistema nacional de cuidados, en el camino hacia una igualdad de género total, y con el sector apícola se comprometió a impulsar su producto en el mundo y a buscar mejoras para su regulación, además de que aprovechó la visita para probar la miel melipona.

En la asamblea, Marcelo informó que, en los últimos cinco años, la entidad ha estado recibiendo una de las más grandes inversiones federales de la historia: “No habían volteado a ver a Yucatán ni a Quintana Roo ni a Campeche desde hace décadas. Se abandonó por completo. No había inversiones. No había programas”.

Previamente había señalado: “Ya tenemos ubicadas cuáles son las inversiones que en Yucatán serán decisivas, como, por ejemplo, continuar con la modernización de Puerto Progreso, la vinculación entre Puerto Progreso y Mérida, la vía de comunicación entre la ciudad de Mérida-Tizimín-Valladolid, la modernización de la vía o conexión entre Mérida hasta Chetumal”.

Para contrastar los índices de crecimiento que reflejan los éxitos de la 4T y los fracasos del neoliberalismo, hizo referencia a una tabla que asimismo compartió en Twitter: “Si se hace una comparación del producto interno bruto, pues no alcanzó más allá de 1.6, y en este gobierno vamos en 4.4 del PIB en inversión social, programas sociales”.

Respecto a la pobreza en Yucatán, apuntó: “El indicador de que tienes éxito en tu estrategia de desarrollo es que la pobreza se reduzca. Y es muy importante lo que hagamos para apoyar a la mujer, porque la pobreza está íntimamente vinculada a eso”.