Comienza una de las migraciones más espectaculares del mundo

Como cada año ha comenzado una de las migraciones de ungulados más espectaculares del mundo, miles de antílopes tibetanas de tres regiones de China llegan a la Reserva Natural Nacional Hoh Xil, para dar a luz.

Su viaje comienza en mayo, algunas salen de Xizang o Región Autónoma del Tíbet hacia la Reserva Natural Nacional Hoh Xil, en el noroeste de China, donde permanecen durante el mes de julio y regresan a su hábitat en agosto, de acuerdo con Google Maps, recorren poco más de mil kilómetros de distancia.

¿En esta reserva natural reciben ayuda de los humanos?

Las antílopes tibetanas son tímidas y extremadamente sensibles a las actividades humanas, sin embargo, hay personal capacitado para proteger estas migraciones, así como los partos y auxiliar o rescatar a crías que se separen de sus rebaños o se lesionen, "estamos preparando algunos biberones con anticipación y hemos limpiado el corral recientemente" dijo Tsering Dorje, empleado de la Estación de Protección Sonam Dargye.

Además, durante este tiempo, intensifican el patrullaje y los controles de tráfico para crear una ruta tranquila y segura para estos animales, "continuaremos protegiendo la tierra y sus habitantes, lo he estado haciendo por más de 20 años, porque amo mucho a Hoh Xil", señaló un residente.

🦌More than 30,000 female Tibetan antelopes in the Hoh Xil National Nature Reserve are in their breeding season.



💚To protect these precious creatures, our dedicated reserve staff have intensified patrols in the area, ensuring their safety and well-being.#WildlifeConservation pic.twitter.com/q82MSY3hFv — Green China (@GreenChina2030) July 19, 2023

¿El antílope tibetano es una especie protegida?

Están bajo protección estatal de primera clase en China, actualmente el antílope tibetano habita sobre todo en la Región Autónoma del Tíbet, la provincia de Qinghai y la Región Autónoma Uygur de Xinjiang.

El viaje que realizan estas antílopes tibetanas, así como el regreso con sus crías a Xizang, es un testimonio de los esfuerzos de conservación hechos durante décadas por los humanos, luego de que entre 1980 y 1990, los cazadores furtivos redujeran la población a menos de 20 mil ejemplares.

Fue a mediados de los años 90, cuando China aimplementó sanciones para reducir la caza furtiva en la meseta de Qinghai-Xizang y en en 1996, se estableció oficialmente la reserva natural a nivel provincial en Hoh Xil, un año después se convirtió en reserva nacional, sin olvidar la protección para esta especie a lo largo de la carretera Qinghai-Xizang.

La Reserva Natural Hoh Xil es ahora el hogar de más de 70 mil antílopes tibetanos, su estado de conservación ha pasado de estar en peligro a casi amenazado.

Este impresionante viaje que realizan año con año es una historia de supervivencia, esperanza y de un vínculo inquebrantable con la naturaleza, además de que hace concientiza a los humanos de proteger a todos los seres vivos que habitan el planeta.

