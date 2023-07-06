Estados Unidos cuestionó el veto del régimen de Nicolás Maduro contra la líder opositora María Corina Machado

La decisión del régimen de Nicólas Maduro de prohibir que la candidata de la oposición, María Corina Machado, ocupe cargos públicos envía el mensaje de que Caracas no está dispuesta a celebrar elecciones libres y justas el próximo año, dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, durante una visita a la vecina Guyana.

María Corina Machado, una de las favoritas para ganar la candidatura presidencial de la oposición venezolana en las elecciones primarias de octubre, fue inhabilitada la semana pasada para ejercer cargos públicos por 15 años.

Venezuela barring opposition candidate sends wrong message, says Blinken https://t.co/oC7OAB8f2y — Reuters Venezuela (@ReutersVzla) July 6, 2023

Washington, que impuso sanciones al régimen de Nicolás Maduro y calificó como una "farsa" su reelección de 2018, denunció la medida y dijo que priva al pueblo venezolano de derechos políticos básicos.

Blinken dijo durante una conferencia de prensa junto al presidente de Guyana, Irfaan Ali, que Estados Unidos y los países de la región estaban enfocados en poner a Venezuela "de nuevo en el camino democrático".

Hay una serie de pasos muy prácticos que el régimen de Caracas puede tomar para demostrar que quiere avanzar por ese camino hacia elecciones libres y justas. Antony Blinken / Secretario de Estado de EE.UU.

La descalificación contra María Corina Machado "ciertamente envía el mensaje opuesto y es algo que creo que es profundamente desafortunado", agregó el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken.

María Corina Machado, una ingeniera industrial de 55 años y exdiputada, encabeza las encuestas para las primarias a las que concurren otros 13 aspirantes, convocadas para elegir a un candidato que enfrente a Maduro en las comicios presidenciales previstos para 2024.

La inhabilitación aplicada contra María Corina Machado, que ya ha sido impuesta a otros candidatos opositores de las elecciones primarias, no le impide presentarse a la elección de octubre, que organiza la oposición sin apoyo estatal, pero sí presentarse a las elecciones generales.

El Gobierno de Venezuela dijo el sábado que rechazaba la postura de Estados Unidos en torno a las próximas elecciones del país sudamericano, calificándola de "injerencia", luego de que Estados Unidos criticó la decisión de inhabilitar a María Corina Machado.

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Diosdado Cabello responde a Antony Blinken: Venezuela exige Elecciones Libres de sanciones#NosotrosSomosLosDeChávezhttps://t.co/YhkkG8sYpv — Con el Mazo Dando (@ConElMazoDando) July 5, 2023

¿María Corina Machado sí podrá participar en las elecciones primarias?

La Comisión Nacional de Primaria de Venezuela confirmó que la inhabilidad de María Corina Machado no le impide participar de las elecciones primarias previstas para octubre.

En un comunicado compartido en su cuenta de Twitter, la CNP señaló que la decisión contra María Corina Machado "es arbitaria forma parte de una práctica reiterada cuyo propósito ha sido impedir la libre expresión de la voluntad de los electores".