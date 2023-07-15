Anuncia Alejandro Rojas Díaz Durán iniciativa para que la Corte atraiga elección de comisionados del INAI si el Senado sigue en falta

El senador Alejandro Rojas Díaz Durán anunció que presentará una iniciativa de reforma a la ley del Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para que no vuelva a ocurrir que por omisión o por criterios políticos, se deje sin operar al instituto garante de la transparencia por falta de quórum.

"Voy a proponer que si en el Senado de la República no se dieran tres votaciones distintas de las ternas para elegir a estos comisionados, que esta votación sea atraída por la Suprema Corte de Justicia y que las ternas que hayan sido aquí desechadas allá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el pleno, se insaculen", dijo en conferencia de prensa.

El morenista recalcó que los legisladores "no podemos poner en riesgo a un órgano constitucional autónomo tan importante".

Senador de Morena va contracorriente con sus compañeros de bancada

Expuso que se le debe dar mayor fuerza al INAI, sin regateos, en una declaración que va en contracorriente a la de sus compañeros de bancada.

"Cuando se dice que consume mil millones de pesos del presupuesto es lo que en relación al presupuesto Federal representa el 0.01% de todo el presupuesto nacional. Es decir al INAI incluso se le debe asignar mayor presupuesto para que realice su tarea de manera efectiva porque de acuerdo al artículo sexto y séptimo constitucional lo que tenemos los senadores que acatar es como velamos para que los ciudadanos tengan ese derecho en pleno ejercicio y que además este instituto poderlo brindar de los ataques del poder público", abundó.

Rojas Díaz Durán rechazó la posición de sus compañeros de bancada en morena que creen que la suprema corte de justicia esté invadiendo funciones de los senadores con las decisiones que ha tomado al corregirle la plana al poder legislativo.

"No está la Suprema Corte de la Justicia de la Nación invadiendo la legislativa lo que están haciendo los ministros enfatizó es garantizar los derechos y los deberes de los mexicanos".

Finalmente, el senador consideró que es trascendente la resolución de los ministros y ministras porque lo que está tutelando y lo que debe de resolver es cómo se garantiza el derecho de todos los mexicanos de tener el derecho al acceso a la información.