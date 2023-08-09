Va por México anuncia integración del Comité de Observación Ciudadana que se encargará de vigilar el proceso de selección del responsable de Frente Amplio. Este martes es el último día para que la recopilación de firmas digitales de los aspirantes.

El grupo de observación está integrado por 26 personas tanto mexicanas como de otros países de Latinoamérica.

Entre ellos figuran José Antonio Crespo, Juan Francisco Torres Landa, Paulina Amozurrutia, Karen Herrera y Alejandra del Moral. También fungirán como observadores.

Los líderes nacionales del PAN, Marko Cortés, del PRI, Alejandro Moreno y del PRD, Jesús Zambrano, afirmaron que con el equipo que integra la misión de observación se fortalece y se da mayor certidumbre al proceso para seleccionar a quien encabezará el Frente Amplio rumbo al 2024.

Padrón del Frente suma más de 2 millones de ciudadanos, dice Marko Cortés

Marko Cortés, informó que, al corte de este martes, suman más de 2 millones 225 mil 391 ciudadanos inscritos en lo que será el padrón del Frente Amplio que podrá votar para elegir al aspírate que encabezará el frente amplio rumbo a la elección presidencial de 2024.

“Este proceso que convocamos a sido todo un éxito, claro que ha habido dificultades, claro que ha sido un proceso con retos a resolver, pero los hemos resuelto y hoy se acredita con la participación, ya no de miles, ya vamos en millones de mexicanos inscritos en la plataforma, que se tomaron su fotografía que tomaron la fotografía en el de su INE y que además dejaron teléfono y correo de contacto”, aseguró el líder panista.

En tanto, el presidente del PRI, Alejando Moreno, resalto “estamos aportado un modelo de competencia, una apertura donde la sociedad civil está participando activamente”.

De acuerdo a los plazos de Comité Organizador del Frente Amplio este martes vence el plazo que tienen los aspirantes para recopilar firmas digitales y será este miércoles cuando el Comité Organizador de a conocer quiénes cumplieron con las 150 mil firmas para pasar a la siguiente etapa, que consiste en participar en foros.

Estos son los integrantes de la llamada misión de observación del proceso del Frente Amplio:

1. Andrés Albo Márquez. Ex-consejero electoral (Participante).

2. Carla Erika Ureña Aguilar. Abogada, activista en DDHH con perspectiva de género e infancia. Colaboradora en Letras Libres (Participante).

3. Daniel Zovatto. Director regional América Latina y el Caribe de Idea Internacional (Asesor).

4. Francisco Valdés Ugalde. Politólogo, académico e investigador.

5. Jenny Lincoln. Centro Carter.

6. Jimena Villicaña Pérez. Activista por los derechos de las niñas y mujeres. Promotora de la participación de las juventudes en la vida pública (Participante).

7. José Antonio Crespo. Analista político (Asesor).

8. José Piña. Defensor de derechos humanos activista y periodista (Participante).

9. Juan Francisco Torres Landa Ruffo.Abogado, defensor de derechos humanos, y activista social con trayectoria en procesos de construcción ciudadana e institucional (Participante).

10. Julio Juárez Gámiz. Investigador del CEIICH-UNAM (Asesor).

11. Luis Miguel Santibáñez Suárez.Coordinador para México y Centroamérica de Transparencia Electoral AC. (Participante).

12. Mariana Vega. Activista social por los derechos político-electorales y construcción de ciudadanía. Escritora (Asesora).

13. Mauricio Etienne. Activista Social, observador electoral y Coordinador de Vínculos Ciudadanos (Participante).

14. Pola Salmún Smeke. Activista Social, dedicada a sensibilizar en temas de inclusión y no discriminación en México (Participante).

15. Yoloxóchitl Bustamante Díez. Académica (Asesora)

16. Juan Carlos Hidalgo. Presidente del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) de Costa Rica

17. Paulina Amosurrutia. Fundadora y directora de Unión Mujer, Educación con Rumbo y Seamos Heroes AC

18. Kareen Herrera Esparza. Profesora de profesión, militante del Partido Demócrata Cristiano de Chile hace 40 años, donde fue Vice presidenta de la Juventud Demócrata Cristiana

19. Gerardo Velázquez. Unidos Somos Futuro

20. Sebastián Hagobian.

21. Harold Correa.

22. Milton Morrison.

23. Catalina Olea.

24. Alejandra Morán.

25. Ciro Mayén.

26. Julián Andrade Jardí.