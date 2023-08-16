Joe Biden visitará Maui el próximo lunes, anunció la Casa Blanca

La Casa Blanca dijo que Biden y la primera dama Jill Biden observarán de primera mano los estragos causados por los incendios forestales en Maui y conversarán con sobrevivientes y funcionarios.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la primera dama, Jill Biden, viajarán el lunes a Maui para reunirse con los socorristas, sobrevivientes y funcionarios federales, estatales y locales, tras los destructivos incendios forestales que han dejado al menos 106 muertos en la isla hawaiana.

@POTUS and @FLOTUS will visit Hawai‘i on Monday, August 21, to observe the impact of the Maui fires and join the state in mourning the devastating loss of life and land that has occurred across the island, as well as to discuss next steps in the recovery efforts. pic.twitter.com/QwQNNJjRJ7 — Governor Josh Green (@GovJoshGreenMD) August 16, 2023

La Casa Blanca informó este miércoles que el presidente y la primera dama serán recibidos por los líderes estatales y locales para ver de primera mano los estragos de los incendios y la devastadora pérdida de vidas y tierras, así como para discutir los próximos pasos en el esfuerzo de recuperación.

Biden “continúa organizando una respuesta de todo el gobierno a los incendios de Maui, y se ha comprometido a brindar todo lo que la gente de Hawái necesita del gobierno federal mientras se recuperan de este desastre”, dijo el comunicado.

Según el documento, el presidente Biden se ha mantenido en estrecho contacto con la administradora de la Agencia para Administración de Emergencias, FEMA, Deanne Criswell, los senadores de Hawái Mazie Hirono y Brian Schatz, así como con el gobernador de Hawái, Josh Green.

Devastación en Hawái

Los incendios forestales en Maui arrasaron con la ciudad de Lahaina y las cuadrillas continúan registrando los escombros en busca de más víctimas fatales. Casi todos los edificios de la ciudad de 13 mil habitantes quedaron destruidos.

Las cuadrillas que utilizan perros rescatistas han rastreado alrededor del 32 % del área y el gobernador Green ha pedido paciencia para las solicitudes para visitar el área quemada.

FEMA estaba proporcionando 700 dólares a los residentes desplazados para cubrir el costo de los alimentos, el agua, los primeros auxilios y los suministros médicos, además de la cobertura calificada por la pérdida de viviendas y bienes personales.

La administración Biden buscaba 12 mil millones más para el fondo de ayuda para desastres del gobierno como parte de su solicitud de fondos complementarios al Congreso.

