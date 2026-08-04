Cuidado con estos productos antes de comprarlos: el engaño de los anuncios en TikTok, FB e Instagram

¡Cuidado con lo que ves anunciado! Las autoridades sanitarias detectaron una lista de productos para la salud que eran ofrecidos a través de anuncios falsos y ponían en riesgo a los consumidores.

Recuerda que no todo lo que ves en internet y redes sociales es cierto, confiable y real. Luego de un rastreo en la web, se detectó que ciertos productos eran ofrecidos de manera engañosa y esto expone a las y los compradores que caen en la trampa de quienes los venden.

Alertan sobre más de 31 mil anuncios con engaños

En lo que va del año se suspendieron 31 mil 155 anuncios en redes sociales y plataformas de comercio electrónico que engañaban, incumplían o estaban fuera de la regulación sanitaria.

Lo anterior de acuerdo con lo reportado este 4 de agosto de 2026 por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), con el apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

¿Qué productos eran ofrecidos con anuncios falsos en la web?

Cofepris monitoreó 36 mil 973 anuncios publicitarios de productos y servicios regulados, y detectó que la mayor parte de las infracciones se concentra en:



Medicamentos (16 mil 819)

Suplementos alimenticios (7 mil 90).

Servicios de salud (3 mil 428)

servicios de embellecimiento (2 mil 622)

Productos engaño (2 mil 376)

Dispositivos médicos (2 mil 272)

cosméticos

Cigarros electrónicos

Remedios herbolarios

Anuncios falsos llegaron a medicamentos: ¿cuáles son?

Las autoridades descubrieron que, tras una vigilancia sanitaria, hubo anuncios falsos en medicamentos de alta demanda que, al ofertarse de manera irregular, representan un grave riesgo para los pacientes.

Entre los productos con mayor número de publicaciones ilícitas detectadas destacan en el rubro de agonistas del receptor GLP-1 y tratamientos metabólicos:



Wegovy

Tirzepatida

Forxiga

Ozempic

Metformina

Botox

Lantus

Testosterona

Mytocel

TikTok, Facebook e Instagram eran usados para anuncios falsos

Del total de las más de 31 mil suspensiones ejecutadas, la mayoría corresponde a redes sociales: se retiraron 24 mil 275 anuncios de Facebook, 5 mil 117 de Instagram y 2 mil 500 de TikTok, así como mil 263 publicaciones en Mercado Libre.

