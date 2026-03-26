¿Apagón masivo en México el 28 de marzo? Causa ambiental, horario y qué pasará con la luz

La noticia de un apagón masivo en México el 28 de marzo ha generado dudas, donde se habla de un corte general de electricidad a nivel nacional; sin embargo, no se trata de una falla ni de una suspensión del servicio por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sino de una acción voluntaria ligada al evento ambiental global: La Hora del Planeta .

La confusión surge porque millones de personas participarán apagando luces durante una hora. Este movimiento coincide con el 28 de marzo, pero no implica que se vaya a quedar sin luz ninguna colonia ni que exista un corte de luz obligatorio en México.

¿Qué es la Hora del Planeta?

La llamada Hora del Planeta es una iniciativa internacional que invita a apagar las luces no esenciales como símbolo de conciencia ambiental. Surgió en 2007 y hoy se replica en casi 200 países.

El objetivo es sencillo: generar un mensaje colectivo sobre el cambio climático. No se trata de un apagón masivo real, sino de una acción simbólica en la que participan hogares, empresas y ciudades en México y el mundo.

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Horario oficial en México

Para este 2026, el evento se realizará el 28 de marzo de 20:30 a 21:30 horas (tiempo local).

Durante ese periodo, quienes decidan participar pueden apagar focos, anuncios o iluminación decorativa, aunque es importante aclarar que la electricidad seguirá funcionando con normalidad en todo México.

¿Es obligatorio participar en 'La Hora del Planeta'?

No. A diferencia de lo que se ha difundido, este evento no es obligatorio; nadie está obligado a apagar la luz ni existe una instrucción oficial para hacerlo.

El llamado apagón masivo en México es, en realidad, una invitación voluntaria. Cada persona decide si participa o no en la hora del planeta.

¿Qué pasará con la luz el 28 de marzo?

El suministro eléctrico no se verá afectado; no habrá cortes programados ni fallas derivadas del evento.

Lo que sí ocurrirá es que, si muchas personas participan, algunas zonas podrían verse más oscuras de lo habitual durante esa hora, pero esto dependerá únicamente de la decisión de cada hogar o negocio.

