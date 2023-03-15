Un minuto de aplausos para Ignacio López Tarso en San Lázaro

Con aplausos fue como la Cámara de Diputados rindió homenaje al actor Ignacio López Tarso, quien falleció a la edad de 98 años.

Diputados de las siete fuerzas políticas destacaron su legado y trayectoria en el cine, el teatro, la poesía y también en la política. López Tarso fue diputado federal por el PRI, en la 54 (LIV) Legislatura.

En esta ocasión no hubo silencio, despiden al actor con aplausos.

En su memoria rindieron un minuto de aplausos de pie en reconocimiento a la vida y obra de Ignacio López Tarso como uno de los principales exponentes de la época de oro del cine mexicano que llevo a “Macario” en 1960 a la primera nominación de una película mexicana al Oscar.

“El cine y la cultura mexicana han sufrido una irreparable pérdida. “Memoria y reconocimiento es lo que este Pleno rinde a don Ignacio López Tarso. Descanse en paz”, dijo la presidenta en funciones de la Cámara de Diputados Noemí Berenice Luna Ayala.