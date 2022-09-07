Apple apelará prohibición de Brasil sobre venta de iPhone sin cargador

La empresa Apple Inc AAPL.O anunció que apelará la suspensión del gobierno de Brasil que le prohíbe vender el iPhone sin cargador de batería en el país, luego de que el gobierno alegó que la empresa ofrece un producto incompleto a los consumidores.

Apple explicó que continuaría trabajando con la agencia de Brasil de protección al consumidor, Senacon, para "resolver sus preocupaciones", al tiempo que dijo que apelará la decisión del gobierno brasileño.

"Ya hemos ganado varias sentencias judiciales en Brasil sobre este asunto y estamos seguros de que nuestros clientes conocen las distintas opciones para cargar y conectar sus dispositivos", dijo la empresa.

La orden se conoce un día antes de que Apple Inc anuncie su nuevo modelo de iPhone.

Brasil prohíbe a Apple vender iPhone sin cargador

Las autoridades de Brasil suspendieron las ventas del iPhone a Apple Inc que deberá dejar de vender iPhone sin cargador de batería en el país y argumentó que empresa ofrece un producto incompleto a los consumidores.

El Ministerio de Justicia de Brasil multó a Apple AAPL.O con 2.38 millones de dólares y canceló la venta del iPhone 12 y modelos más nuevos, además de suspender el comercio de cualquiera que no venga con cargador.

O Ministério da Justiça determinou a SUSPENSÃO da venda de Iphone no Brasil que esteja sem carregador na caixa.

A pasta também aplicou multa de 12 milhões de reais contra a Apple.

A medida foi publicada no Diário Oficial de hoje (06/09). pic.twitter.com/0JTZLY6oam — Brunno Melo (@BrunnoMeloCBN) September 6, 2022

En la orden, publicada en el diario oficial del Brasil, el ministerio argumentó que el iPhone al no venir con cargador, un componente esencial en una "práctica discriminatoria deliberada contra los consumidores".

Las autoridades de Brasil rechazan el argumento de Apple de que la medida tenía el propósito de reducir las emisiones de carbono, pues aseguraron que no hay evidencia de que vender el teléfono inteligente sin cargador protege el ambiente.

La orden se conoce un día antes de que Apple Inc anuncie su nuevo modelo de iPhone.