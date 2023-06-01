Aprueba congreso de la capital la Ley Maple de protección animal

Con 48 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, fue aprobada en el Congreso de la Ciudad de México la Ley Maple, presentada en octubre del año pasado por la Bancada Naranja e impulsada por la causa de Adri cuidadora de Maple, sociedad civil, activistas y más de 75 mil firmas de apoyo a través de la plataforma Change.org.

A través de un comunicado se advirtió que la aprobación se dio gracias al esfuerzo de legisladores y de la Comisión de Bienestar Animal, quienes fueron sensibles a esta petición por parte de Adriana Mondragón, quien padeció y denunció haber recibido a Maple en cenizas, en una urna, sin explicación satisfactoria alguna y después de llevarlo a una guardería por un par de días, cuando el ser sintiente no padecía ninguna enfermedad que pudiera provocar su deceso.

Durante la exposición de la iniciativa, el legislador Royfid Torres González reconoció los esfuerzos de todos los involucrados para dar este paso fundamental en el tema, al brindar seguridad y garantías a quienes dejan algún animal a resguardo en pensiones, veterinarias o escuelas de adiestramiento en la Ciudad de México.

Se establecen lineamientos para regular a quienes trabajan con mascotas

La Ley Maple busca regular la actividad de guarderías, hospitales, paseadores, entrenamiento y establecimientos que se dediquen al cuidado, salvaguarda, adiestramiento o pensión de animales de compañía debe ser regulado para que sus dueños o responsables, presentada en octubre del año pasado por las muertes sin explicación de los perros Maple y Mixtli, así como de la gata Catapina.

A partir de ahora la Ley Maple permitirá que:

- Se cree un padrón oficial de prestadores de servicios como escuelas y pensiones para que puedas estar seguro de que quien cuida a tu animalito está registrado para hacerlo.

- Las alcaldías tendrán que regular y supervisar a las pensiones y escuelas, asegurándose que cumplan con mínimos como tener un veterinario disponible 24/7 e instalaciones adecuadas.

- Los paseadores, terapistas y entrenadores tendrán que contar con un permiso para poder realizar sus actividades.

- La PAOT deberá canalizar las denuncias de violencia animal a la autoridad judicial. Si vas a denunciar te deben de recibir y atender adecuadamente.

La Ley Maple también apuesta por la justicia restaurativa, en la que los violentadores de animales domésticos tendrán que asistir por lo menos a una jornada de convivencia con animales de apoyo emocional, además de las medidas adicionales que determine la ley.