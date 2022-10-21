Aprueban diputados en lo general Ley de Ingresos 2023

Diputados aprueban en lo general la Ley de Ingresos 2023, que le permitirá al gobierno federal recaudar más 8 billones de pesos, 1 billón será a través de deuda y resto por impuestos y servicios.

266 votos de Morena, PT y PVEM avalaron el dictamen, 212 de la oposición fueron en contra.

Noche larga con 444 reservas.

Ahora los diputados discuten en lo particular la Ley de Ingresos del próximo año.

Se espera una larga noche ya que hay 444 reservas con 185 oradores que impulsaran cambios.

Morena y sus aliados aprobaron en lo general mantener la propuesta del gobierno que estima un crecimiento de entre 1.2 y 3 por ciento... Una inflación que podría alcanzar el rango estimado de 3.2 por ciento. Un tipo de cambio de 20.6 pesos por dólar... y un precio de barril de petróleo de 68.7 dólares.