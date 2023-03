Aprueban diputados “Ley Mya” en el Congreso del Estado de Chihuahua

En vísperas de la celebración del Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo, el Congreso de Chihuahua dio un paso hacia adelante en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, este día con 26 votos a favor se reformó el Código Penal del Estado con la “Ley Mya”, esta tiene como principal objetivo aumentar las penas en los delitos que se comenten por razones de género y que no lleguen a consumarse, el dictamen fue presentado por la diputada por el Distrito 12 Margarita Blackaller, aunado a ello, también se reforma el Código Penal del Estado para sancionar con una pena más grave cuando se cometan delitos por razones de género en grado de tentativa, estas fueron las palabras de la diputada:

” No podemos pasar por desapercibido que también es obligación del estado proteger el interés superior de la niñez, y dentro de este grupo se encuentran las niñas y adolescentes, las cuales, desafortunadamente son víctimas por razones de género “

¿Cómo se originó la Ley Mya?

El hecho que detonó las propuestas y sus resolutivos, fue el ocurrido en el mes de octubre de 2022, cuando Mya, una joven de 17 años oriunda del municipio de Camargo Chihuahua, fue apuñalada 47 veces por su ex pareja, quien debido a que es menor de edad fue puesto en libertad, Mya Naomi ha comentado que su agresor reaccionó de esa manera al externarle que ya no quería ser su novia, así lo recuerda Mya Naomi.

“Le dije vámonos a mi casa, ya no quiero andar contigo. Me bajó del carro, se baja él también, entonces yo salgo corriendo y él sale corriendo detrás de mí. Él me alcanza y yo pienso me va a abrazar, pero no, directamente llega a atacarme con su navaja y ya no pude pararlo, ser menor de edad no le impidió darme 47 navajadas. Estoy buscando justicia y no solamente para mí sino para todas las víctimas y posibles víctimas. Esto no puede quedar impune, es algo que me tiene aterrorizada, no puedo dormir tranquila, dependo de ocho medicamentos y no puede ser que él pueda hacer su vida como si nada y yo aquí no pasándola nada bien “

Erik B, el agresor de Mya fue detenido y horas después fue puesto en libertad por un juez de Camargo, quien argumentó, la detención no fue en flagrancia, ahora hay una orden de aprehensión vigente contra el agresor de Mya Naomi, quien se encontraba prófugo de la justicia

Fue el pasado 17 de febrero cuando Erick David B. C., se presentó en el Tribunal Superior de Justicia del Estado en la ciudad de Camargo para hacer válido el amparo que había obtenido y evitar su detención por el intento de homicidio de la joven Mya Naomi, por lo que el agresor seguirá su proceso en libertad.