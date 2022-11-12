Aprueban en la Cámara de Diputados Presupuesto de Egresos 2023

Con 270 votos a favor, 219 en contra y 1 abstención, Morena, PT y PVEM aprobaron el Presupuesto del gobierno federal para 2023. Ascenderá a más de 8 billones de pesos.Cuatro días se llevaron de discusión en medio de protestas, acusaciones y reproches.

El dictamen aprobado fue enviado al Ejecutivo para su aplicación a partir del primero de enero de 2023.

Fueron más de 2 mil 200 propuestas de cambio y solamente cuatro de ellas se aceptaron. Una de ellas fue un recorte adicional al Consejo de la Judicatura por mil millones de pesos.

"Proponemos, como lo establece la Constitución en materia de Guardia Nacional, crear a partir del Ejercicio Fiscal 2023, un fondo permanente de apoyo a las entidades federativas y municipios, destinado al fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública”, señaló la diputada de Morena, Aleida Núñez.

Al inicio de este cuarto día de debate, lo diputados hicieron un pacto de no agresión, pero el momento de paz duró muy poco y en la sesión se dieron con todo.

"Miserables perversos, han dejado a las madres jefas de familia sin oportunidades, han dejado a las entidades federativas sin presupuesto", diejo la diputada del PAN, Rocío González.

Incluso la presencia de un bebé en la tribuna confrontó a los legisladores.

La diputada del PAN, Ali Sayuri Núñez, subió con su hija en brazos para presentar una reserva y Morena protestó.

"Que de manera inmediata se conduzca usted con respeto a la máxima tribuna y las obligue a bajar ese niño porque está prohibido estar en la máxima tribuna del país sino es diputada", dijo la diputada morenista Susana Prieto.

En la discusión hubo de todo.

Para la aprobación del gasto la bancada guinda estrenó playeras personalizadas de la Selección Mexicana de Futbol y desde ahí festejaron el cumpleaños del presidente López Obrador.

El decreto del Presupuesto se trunó al Poder Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor a partir del Primero de Enero de 2023.