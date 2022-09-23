Aprueban reforma para que FGR investigue denuncias anónimas

En San Lázaro, diputados aprobaron ampliar el tipo de denuncias a investigar por parte de la Fiscalía General de la República. Ahora incluyeron facultades para que el Ministerio Público, también reciba denuncias anónimas para investigación y se proteja la identidad de ciudadanos para evitar represalias.

Con esto, no solo se podrán presentar querellas de forma presencial, oral, escrita o por medios digitales.

Con 469 votos, la Cámara de Diputados reformo la Ley de la Fiscalía General de la República.

Solo se denuncian el 6.4 por ciento de los delitos cometidos.

Y es que, de acuerdo a la ley vigente de la FGR, la Policía Federal Ministerial solo se avoca a verificar la veracidad de los datos que recibe a través de información anónima, pero no como denuncia, a pesar de que el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla las denuncias anónimas.

Según datos de la organización Impunidad Cero, en México de cada a100 delitos que se cometen solo se denuncian 6.4 % de ellos.

Para los diputados la reforma para validar la denuncia anónima dará confianza para que los ciudadanos denuncien los delitos sin temor a que represalias.

“Si dicha práctica llegara a consolidarse, los afectados y/o testigos tendrán la seguridad y confianza de cooperar con las autoridades correspondientes, generando información y elementos que permitan identificar, investigar y perseguir el delito, sobre todo los de alto impacto. Es necesario crear el fundamento procesal administrativo de la Fiscalía, a fin de que los denunciantes puedan justificar y optar por la denuncia anónima, garantizando así que dicha denuncia pueda iniciarse y ser atendida e investigada por el MP, ya que formalmente sin denuncia, no hay investigación”, sostuvo el diputado Arturo Hernández Tapia, autor de la iniciativa.

Ahora será el Senado de la República el que analice y valide la reforma.