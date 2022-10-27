El futbolista Pablo Marí, herido en apuñalamiento masivo en Italia

Este jueves se reportó un apuñalamiento masivo en un supermercado Carrefour cerca de Milán, Italia. Medios locales reportaron que hay un muerto y cuatro heridos, entre los que se encuentra el futbolista del Monza, Pablo Marí.

De acuerdo con los primeros reportes, uno de los trabajadores del centro comercial falleció camino al hospital debido a la gravedad de sus heridas, mientras que Pablo Marí fue trasladado a un nosocomio.

El futbolista Pablo Marí fue apuñalado en la espalda por lo que lo trasladaron consciente a una clínica cercana y su herida no es de gravedad.

“Sufrió una herida bastante profunda en la espalda. El cuchillo penetró pero no llegó a los órganos vitales” explicó Adriano Galliani, entrenador de Marí.

“Caro Pablo, siamo tutti qui vicino a te e alla tua famiglia, ti vogliamo bene, continua a lottare come sai fare, sei un guerriero e guarirai presto”



Adriano Galliani — AC Monza (@ACMonza) October 27, 2022

En tanto, el equipo también mandó un mensaje para el futbolista a través de Twitter: “Querido Pablo, aquí estamos todos cerca de ti y tu familia, te amamos, sigue luchando como lo sabes hacer, eres un guerrero y te recuperarás pronto”.

La persona que murió por el apuñalamiento masivo era un hombre de 30 años de edad que trabajaba en el centro comercial. El empleado tenía varias heridas por cuchilladas y murió durante el traslado a la clínica.

Los otros tres heridos se encuentran graves y fueron llevados a hospitales cercanos.

Detienen a causante de apuñalamiento masivo en Italia

Según informaron agencias italianas de noticias, un hombre tomó el cuchillo de uno de los estantes del centro comercial y comenzó a atacar a las personas de manera indiscriminada, hasta que los propios clientes lograron detenerlo.

El agresor es italiano, tiene 46 años y sufre trastornos mentales. El sujeto fue detenido en el lugar, por el momento se desconoce el motivo por el cual realizó el apuñalamiento masivo.