“Es deudor alimentario”: Aracely Arámbula critica a Luis Miguel por no ver a sus hijos

La actriz y cantante Aracely Arámbula criticó al padre de sus hijos, dijo que Luis Miguel le cae muy mal, que no le interesa verlo. En polémicas declaraciones en contra de “El Sol”, la actriz mexicana, dijo que Luis Miguel le cae muy mal y que es un “deudor alimentario”.

En un fuerte mensaje y respuesta de Arámbula respecto a un comunicado que salió en España y en el que se menciona que ella no le permitía ver a sus hijos, la actriz mexicana dijo que se trata de una total mentira, dijo que “El Sol” siempre ha tenido la puertas abiertas, aunque aclaró que “no me interesa verle la cara, porque me cae muy mal, ahorita me cae muy mal, se ha portado, no se ha portado bien”. Aracely Arámbula dijo que sus hijos Miguel y Daniel, ya son adolescentes y que no planean estar a disposición de Luis Miguel.

Respecto de qué es lo que sus hijos piensas de la relación de “El Sol” con las hijas de Paloma Cuevas, Aracely Arámbula dijo que sus hijos ahora tienen 16 y 14 años, que ya están más altos que él, agregó que “ojalá que si él tiene esa consciencia de verlos, los tiene que buscar, que no esté esperando a que lleguen al concierto, como cuando él truena los dedos, pero no hemos recibido invitación para los conciertos, ni he recibido invitación para nada”.

Aracely Arámbula contó sobre la reacción de sus hijos cuando vieron que su padre, Luis Miguel, mostró su lado paternal con las hijas de Paloma Cuevas, Arámbula dijo que: “Y mis hijos sí dijeron -mamá, por qué mi papá fue a recoger a las hijas de esta señora- le dije, -Son las hijas de nuestros amigos, ellos no tienen la culpa de nada- ellos no se enojaron, simplemente dijeron -Wow, por qué sí va para allá y no viene a mi escuela-, ustedes quieren ir a ver a su papá, ahorita no les interesa tanto, porque él se tiene que ganar ese amor, esa confianza, que se siembra diario”.

¡Aracely Arámbula se defiende de las acusaciones en las que la señalan que no deja que Luis Miguel pueda ver a sus hijos y revela que le cae muy mal el cantante! 😱🤩📺 #ConActitud #VLA @AztecaUNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/n5J2223Mmn — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) September 18, 2023

Aracely Arámbula le manda mensaje a Michelle Salas

Ahora que Michelle Salas entró en contacto nuevamente con Luis Miguel, Aracely Arámbula dijo: “Ojalá que Michelle y Alejandro, así como yo aboguen por ellos, ojalá que aboguen por Miguel y Daniel. Qué padre que se va a casar, no nos ha llegado la invitación, Mich envíanos la invitación”.

Aracely Arámbula habla sobre comunicación con Paloma Cuevas

Aracely Arámbula aclaró que no mantiene una comunicación con su comadre, Paloma Cuevas dijo que: “No hay ninguna comunicación, imagínate. Y no por mí, ella no me ha hablado, pero la conozco muy bien, sí es mi comadre, estuvo en la pila bautismal cargando a mi hijo y ella fue madrina por Enrique Ponce, porque Enrique Ponce es el amigo de Luis, entonces ellos son íntimos amigos y ahora anda con la exmujer de mi compadre Enrique Ponce”.