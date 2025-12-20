Epstein y las fotos que sacuden a Estados Unidos: aparecen Jackson, Jagger y otros más

Después de meses de disputas legales, además de presión política, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) comenzó a liberar una nueva tanda de archivos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein , el financiero acusado de operar una red de abuso sexual de menores. La nueva publicación de fotos, lejos de cerrar el capítulo, ha intensificado la controversia por la falta de contexto y la censura parcial de miles de documentos.

Entre el material difundido figuran fotografías donde aparecen figuras públicas de alto perfil, como Michael Jackson, Mick Jagger, el filósofo Noam Chomsky y, de forma reiterada, el expresidente Bill Clinton.

La lista del horror



Tras meses de tensión, el Departamento de Justicia de #EU comenzó a liberar los archivos del depredador Jeffrey Epstein. Las imágenes son contundentes:… pic.twitter.com/ePxzMTbCND — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 20, 2025

¿Qué muestran las nuevas fotografías del caso Epstein?

Las imágenes publicadas incluyen encuentros sociales, registros visuales y documentos incautados durante las investigaciones. Aunque la presencia de celebridades no implica automáticamente delitos, la ausencia de explicaciones claras sobre cuándo, dónde y en qué contexto fueron tomadas las fotografías ha generado confusión y especulación.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos habilitó una plataforma digital para consulta pública, pero gran parte del material aparece censurado total o parcialmente, lo que ha sido duramente criticado por legisladores y abogados de víctimas.

¿Por qué el Congreso acusa a Depto. de justicia de incumplir la ley?

Varios congresistas, entre ellos el representante Ro Khanna, señalaron que la dependencia no cumplió con la exigencia legal de publicar el expediente completo en el plazo establecido:“Es decepcionante que no hayan podido publicar estos documentos a tiempo, cumpliendo con la ley”, afirmó el legislador.

Las críticas se centran en los vacíos informativos que impiden conocer la magnitud real de las relaciones de Epstein con figuras influyentes.

Víctimas y abogados denuncian falta de transparencia

El abogado Arick Fudali, representante legal de 11 víctimas, afirmó que la gestión del caso ha erosionado la confianza en las autoridades. A su vez, Annie Farmer, sobreviviente de Epstein, denunció que las víctimas no fueron preparadas ni informadas sobre el impacto de la liberación de los archivos.

El material también incluye imágenes sensibles, como fotografías de presuntos menores con mensajes escritos en el cuerpo, referencias al libro Lolita, pasaportes múltiples y chats donde se menciona el “envío de chicas”, elementos que refuerzan la gravedad del caso.

¿Qué sigue en la investigación Epstein?

El fiscal general adjunto Todd Blanche aseguró que más archivos serán liberados en las próximas semanas, una vez concluidas las revisiones legales. Mientras tanto, la pregunta persiste: ¿quiénes más sabían, participaron o guardaron silencio?

