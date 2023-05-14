Confunden a un futbolista argentino con un jabalí y lo matan al dispararle en la garganta

Conmoción en Argentina por el homicidio de un joven de apenas 19 años, quien el pasado martes 9 de mayo fue a un campo del establecimiento rural "El Moro", ubicado en la localidad de Buena Esperanza, en San Luis, Argentina, donde lamentablemente recibió el impacto de una bala. Lo trágico del caso es que el disparo fue de uno de sus dos amigos que lo acompañaron, quien lo habría confundido con un jabalí.

De acuerdo con medios locales, la víctima del balazo fue identificada como Camillo Tallone, quien además es hijo de dos sargentos de la policía de San Luis. El joven fue a cazar acompañado por sus amigos, quienes en redes sociales han compartido que acostumbran salir a realizar este tipo de actividades; sin embargo, todo salió mal esta semana cuando se separaron.

Según las primeras indagatorias realizadas por los elementos de investigación argentinos, el grupo de cuatro amigos se fragmentó de manera rutinaria, pero en un momento el tirador observó un bulto en medio de la maleza, que habría identificado como un jabalí, por lo que apuntó y disparó.

En Argentina, joven mata a su amigo de 19 años tras confundirlo con un jabalí

El proyectil del arma, un calibre 30.6, impactó en el lateral del cuello del joven, quien de acuerdo con el informe compartido por medios locales, alcanzó a gritar para identificarse, aunque poco después cayó tendido en el suelo. En ese momento, el culpable disparó al aire para llamar la atención y pedir auxilio.

Catalogado como "homicidio culposo", el culpable fue identificado como Nahuel Busso y detenido por la unidad de Homicidios de Villa Mercedes, quienes procederán bajo esta línea en la siguiente parte del proceso.

Camillo Tallione, joven que murió por ser confundido con un jabalí, era futbolista

Esta situación adquirió mayor relevancia debido a que estaba enrolado como elemento de fuerzas básicas del Club Atletico Huracan Buena Esperanza, quienes se expresaron en redes sociales sobre la tragedia ocurrida con Camillo Tallone.

"Lamentamos con profundo pesar el fallecimiento de nuestro jugador de reserva Camilo Tallone, nos encontramos profundamente tristes y consternados ante esta trágica noticia. Enviamos un enorme abrazo a su familia, amigos y compañeros de plantel y rogamos por una pronta resignación para ellos", expresó el club en sus canales oficiales.