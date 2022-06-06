En Merlo, Buenos Aires, Argentina, un policía que se encontraba de civil, impidió un robo al disparar en la cara del ladrón que intentaba asaltar a una mujer de 68 años que caminaba en compañía de sus nietas, los hechos quedaron registrados en las cámaras de seguridad del lugar.

#Argentina En #Merlo Un policía de la Ciudad intervino cuando frente a él quisieron asaltar a una mujer. El delincuente está grave.@radiogonnet #LaPlata pic.twitter.com/OGiCELJYVh — Diario de Gonnet (@GonnetDigital) June 5, 2022

El policía al ver los hechos no duda en actuar

La mujer caminaba por las calles de Argentina junto con sus nietas, cuando dos delincuentes en una motocicleta las interceptaron para amenazarlas e intentar robarles; un policía, de aproximadamente 50 años, se encontraba vestido de civil, fue testigo del hecho y no dudo en actuar.

Al ver el lo que sucedia, el policía sacó una pistola de nueve milímetros y apunto al delincuente, ante esto el sujero intentó resistirse a los tiros pero el oficial le disparó en el rostro y cayó al piso, su cómplice huyó del lugar.

Tras los hechos, el policía llamó inmediatamente al 911, los cuales al llegar a la zona detuvieron al sospechoso, de 28 años de edad, y fue trasladado en una ambulancia hacia un hospital; el delincuente se encuentra fuera de peligro.

Autoridades se encuentran investigando

Policías de la comisaría de Parque San Martín, de Merlo, Buenos Aires, Argentina, se encuentran realizando tareas de investigación para dar con el ladrón que huyó; mineras que el delincuente que recibió el balazo le confiscaron una pistola Colt 25 automática con la numeración limada.

La situación fue catalogada como robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y portación ilegal de armas, la investigación esta cargo del fiscal de la Unidad Funcional No. 6, Augusto Di Leo, de los tribunales de Morón, Buenos Aires, Argentina.

