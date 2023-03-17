Argentina presenta denuncia contra proveedor de electricidad por apagones

El gobierno de Argentina presentará una denuncia contra la empresa proveedora de electricidad en el país ante una serie de apagones que han experimentado durante todo el verano.

Gabriela Cerruti, vocera de presidencia del país, informó que la Autoridad Nacional Reguladora de la Electricidad denunciará formalmente a la compañía por los delitos de estafa, peculado y abandono de personas.

A principios de marzo, cerca de 20 millones de residentes en Argentina se quedaron sin luz por un apagón masivo, esto significa que el 40 por ciento de la población se quedó a oscuras durante varias horas.

Ante esta situación, Cerruti dijo que el gobierno evaluaría si retira la concesión a Edesur para seguir operando.

La Seetaría de Energía de Argentina informó que debido a "varias fallas" se han reportado apagones en diferentes lugares del país, los más afectados son Buenos Aires, Sante Fe, Córdoba y Entre Ríos.

Argentinos protestas por apagones masivos

Varios residentes salieron a las calles para manifestar su molestia ante los apagones generalizados en el país. Los lugareños golpearon cacerolas y se quejaron frente a los establecimientos de Edesur el jueves 16 de marzo, exigiendo respuestas a los cortes de energía.

María Luz Correa dijo para la agencia de noticias Reuters que perdió parte de sus compras de alimentos este mes porque los apagones la dejaron sin congelador ni refrigerador para mantener conservada su comida.

"La electricidad es un servicio esencial. Tenemos comida podrida dentro de la nevera y el congelador. Hago las compras mensualmente porque así le gano un peso a la inflación y ahora lo tengo todo podrido", indicó la residente a la agencia Reuters.

Varios apagones han ocurrido en el país desde enero en medio de la alta demanda de electricidad.

