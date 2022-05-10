Argentina: presidente Alberto Fernández buscará reelección en 2023

El mandatario argentino, Alberto Fernández, dijo el martes 10 de mayo que buscará la reelección en los comicios presidenciales de Argentina que serán celebrados a fines de 2023. El presidente anunció su reelección en momentos en que el país atraviesa una crisis económica que golpea su popularidad.

Los sondeos más recientes muestran que la imagen de Fernández, electo en 2019, se ha hundido en medio de una alta inflación y de las disputas internas de la coalición de Gobierno, que no han permitido que Argentina deje atrás la prolongada crisis.

"Definitivamente", respondió en Madrid el presidente de centroizquierda cuando el entrevistador del canal español de televisión TVE le consultó si buscará la reelección. Si bien anteriormente lo había sugerido, Férnandez no había hasta ahora expresado su intención de presentarse a los comicios de 2023 pra una reelección.

"Estoy absolutamente con toda la fuerza necesaria para que la Argentina se ponga de pie", añadió Fernández, quien comenzó el martes una breve gira oficial por Europa. El martes se entrevistó con autoridades españolas y el miércoles lo hará con las de Alemania.

🇦🇷 El presidente de #Argentina, #AlbertoFernández dijo a la televisión española que buscará la #reelección durante las elecciones presidenciales de 2023, al iniciar una breve gira europea que lo llevará también a Alemania. (rml) https://t.co/gMuMQlNYC0 — DW Español (@dw_espanol) May 10, 2022

Férnandez vs Kirchner

Actualmente las encuestas muestran una mayor intención de voto para los candidatos de la oposición de centroderecha, mientras que la pelea de Fernández con su propia vicepresidenta, la poderosa Cristina Fernández de Kirchner, le pone trabas a sus aspiraciones a la reelección.

La disputa gira en torno a la política económica de Argentina: mientras que el presidente Fernández pretende aplicar medidas amigables para los mercados como una lenta reducción del gasto público, Fernández de Kirchner pugna por aumentar salarios y subsidios sociales, que benefician principalmente a sus votantes de clase baja y media.

Los expertos advierten que si Argentina no recorta su déficit fiscal difícilmente pueda reducir una inflación cercana a 60% anual.