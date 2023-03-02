Argentina pide reiniciar negociaciones sobre las Islas Malvinas

El gobierno de Argentina informó que pondrá fin al Pacto Foradori-Duncan, con la intención de reiniciar las negociaciones con Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas. Las autoridades del país sudamericano indicaron que solicitaron una reunión en la sede las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York.

Santiago Cafiero, canciller de Argentina, compartió a través de su cuenta de Twitter que notificó al Secretario de Estado británico durante la cumbre del G20 sobre la decisión de su país de finalizar el pacto.

“Argentina cumple de esta manera con el mandato de la Asamblea General y del Comité de Descolonización de Naciones Unidas. Honramos el compromiso del presidente Alberto Fernández y de nuestro Gobierno de sostener a la Cuestión Malvinas como una política de Estado”.

Cuestión Malvinas: Argentina notificó la decisión de poner fin al “Pacto Foradori-Duncan” de 2016.



Lo hice en reunión con el Secretario de Estado para las Relaciones Exteriores del Reino Unido, James Cleverly, en la Cumbre de cancilleres del @g20org en Nueva Delhi, India. pic.twitter.com/ZQnwKgKUtI — Santiago Cafiero (@SantiagoCafiero) March 2, 2023

Esta solicitud es un capítulo más en el largo reclamo de Argentina por la soberanía de las Islas Malvinas, las cuales están ubicadas en el Atlántico Sur, y que actualmente se encuentran bajo el control británico.

Reino Unido respondió rápido a la solicitud y la embajadora británica en Argentina, Kristy Hayes, dijo que lamentaba la decisión del país americano de finalizar el acuerdo que fortalecía el vínculo entre ambos países.

Por su parte, el secretario de Estado para Asuntos Exteriores británico, James Cleverly, también compartió un mensaje en su cuenta de Twitter.

"Los isleños tienen derecho a decidir su propio futuro: han elegido seguir siendo un territorio británico de ultramar autónomo", sostuvo Cleverly.

¿Cómo Argentina perdió las Islas Malvinas?

Las Islas Malvinas son un archipiélago de 11 mil 718 kilómetros cuadrados de superficie, están ubicadas en el Atlántico Sur y a unos 600 kilómetros de la costa de Argentina.

Las Malvinas han sido el escenario de tensiones entre Argentina y Londres desde hace 189 años, ya que ambas naciones se pelean por la soberanía del archipiélago, el cual es rico en recursos y tiene una posición estratégica en el océano.

El conflicto comenzó el 3 de enero de 1833, cuando Reino Unido ocupó (ilegalmente según Argentina) las islas y expulsó a las autoridades locales impidiendo su regreso así como la radicación de argentinos.

Desde entonces, Buenos Aires ha protestado regularmente sobre la ocupación ilegal británica, ratificando su soberanía y afirmando que su recuperación, conforme el derecho internacional, constituye un objetivo permanente e irrenunciable. Por lo que las Islas Malvinas representan un tema central para los argentinos.

Con ello se inició la conocida Guerra de las Malvinas, la cual concluyó el 14 de junio de 1982 año con una victoria británica.

