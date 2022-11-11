Argentinos recorren 10 mil kilómetros en bicicleta para llegar a Qatar

Tres argentinos recorrieron en bicicleta más de 10 mil kilómetros para llegar desde Córdoba hasta Qatar 2022 y disfrutar del Mundial que está a unos días de comenzar en ese país del medio oriente.

Lucas Ledezma, Leandro Blanco Pighi y Silvio Gatti pedalearon durante seis meses, pasaron por 15 países y recorrieron 10 mil 500 kilómetros para llegar a tiempo al Mundial de Qatar 2022.

La travesía de los pamboleros comenzó en mayo de este año y por fin el pasado lunes 7 de noviembre llegaron al país, donde fueron recibidos por el cónsul Juan Sassaroli.

“El desgaste físico fue enorme, pero la experiencia fue lindísima y ahora nos toca disfrutar de una locura que se convirtió en realidad”, dijo Leandro Pighi para un medio español.

Los tres argentinos compartieron la hazaña a través de sus redes sociales, donde documentaron su viaje que duró 177 días desde Córdoba, Argentina hasta Qatar, para ver el último mundial que jugará su compatriota, Lionel Messi.

La travesía de 4 argentinos para llegar al Mundial de Qatar 2022

En el video que compartieron en redes sociales a través del canal “Todo a pedal”, los tres argentinos relataron cómo atravesaron Sudáfrica y Medio Oriente para cumplir su sueño de “alentar a la selección una vez más”.

“Pasamos por Sudáfrica, Namibia, Botsuana, Zambia, Malaui, Tanzania, Kenia, Egipto, Israel, Palestina y hoy nos encontramos en Jordania, preparados para pedalear los últimos 2000 kilómetros de desierto, atravesando Arabia Saudita para ver a Messi intentarlo una vez más”, compartieron los ciclistas argentinos poco antes de cumplir la meta.

Los ciclistas argentinos relataron que durante su recorrido para llegara a Qatar 2022 comieron lo que fuera y dormían donde podían, pues estaban impulsados a pasar por lo que fuera necesario con tal de terminar su objetivo.

Finalmente lo consiguieron, ahora ya solo esperan que el Mundial de Qatar 2022 comience para alentar a la selección Argentina que se enfrentará a Arabia Saudita en la primera jornada.

