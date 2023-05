“Contra el imperio de la corrupción": Así festeja Armando Guadiana el Día de Star Wars

En el marco del Día de Star Wars, este 4 de mayo, el candidato a las elecciones 2023 de Coahuila, Armando Guadiana, compartió una fotografía para festejar. “Peleando contra el imperio de la corrupción. ¡La fuerza me acompaña!”, redactó Armando Guadiana en un tuit, donde además adjuntó una fotografía alusiva al Día de Star Wars.

Armando Guadiana hizo un juego de palabras al decir “contra el imperio de la corrupción”, pues en las sagas, el principal enemigo es conocido como “el imperio”.

Marcelo Ebrard festeja el Día de Star Wars

El candidato de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) no fue el único en subirse a la ola de los millones de fanáticos de Star Wars, pues Martha Delgado, quien renunció recientemente a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), compartió una fotografía junto al canciller Marcelo Ebrard: “La fuerza es grande en @M_Ebrard, líder galáctico de la política mexicana. ¡Apoyo total para su misión de seguir llevando a nuestro país hacia una nueva era de prosperidad y esperanza!”.

Armando Guadiana se compromete a llevar a Peso Pluma si sale el PRI de Coahuila

Tras el segundo debate de Coahuila rumbo a las elecciones 2023, el candidato morenista Armando Guadiana dio mucho de qué hablar, pues de lo más relevante del encuentro fue cuando afirmó que si el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se iba del estado, buscaría que el cantante mexicano Peso Pluma hiciera un concierto.

¿Qué significa la frase May the 4th be with you?

La frase emblemática del Día de Star Wars, es “May the 4th be with you”, esto haciendo referencia al 4 de mayo y a la cercanía que tiene con “force”, pues la fuerza es emblemática en el universo de la Guerra de las Galaxias. En español significa “Que el 4 de mayo te acompañe”, haciendo referencia a un juego de palabras establecidas en una de las míticas frases de los Jedis durante la película Star Wars Una nueva esperanza de la saga realizada por George Lucas.

La frase fue originalmente utilizada por el personaje jedi de Obi-Wan Kenobi: “May the force be with you”, es decir, “que la fuerza te acompañe”.