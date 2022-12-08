Prohibir armas de asalto en Estados Unidos, “sentido común": Joe Biden

Este miércoles 7 de diciembre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó la prohibición de las armas de asalto como "simple sentido común".

Lo hizo en una vigilia nacional para las víctimas de la violencia armada, mientras aumenta la presión sobre el Congreso para que acepte su deseo de tal prohibición.

El Congreso ha mostrado poca inclinación a prohibir las armas de asalto desde que expiró la prohibición de las armas en 2004, pero Biden espera utilizar la creciente indignación estadounidense por los tiroteos masivos para generar una mayor presión sobre los legisladores para que cambien de opinión.

Joe Biden / Presidente de Estados Unidos:

Hemos logrado un progreso importante. Se aprobó la ley de armas más importante en 30 años. Pero aún no es suficiente”.

"Nuestro trabajo continúa para limitar la cantidad de balas que puede haber en un cartucho, el tipo de arma que se puede comprar y vender, el intento de prohibir las armas de asalto, toda una gama de cosas que son solo de sentido común", dijo Biden en la décima vigilia anual el miércoles por la noche en la Iglesia Episcopal de St. Mark en Washington.

La vigilia de dos horas con velas, organizada por "Newtown Action Alliance", se lleva a cabo una semana antes del décimo aniversario del tiroteo en la escuela primaria Sandy Hook, donde 20 estudiantes de primer grado y seis adultos fueron asesinados por un hombre armado con un rifle semiautomático en Newtown, Connecticut.

I'm joining survivors and families impacted by gun violence to deliver remarks at the 10th Annual National Vigil for All Victims of Gun Violence. https://t.co/hBLwgwFOpo — President Biden (@POTUS) December 8, 2022

La prohibición de armas es necesaria en Estados Unidos: Joe Biden

Biden ha hecho de la prohibición de las llamadas armas de asalto un grito de guerra para su agenda de seguridad de las armas después de aprobar en el Congreso una ley que incluye disposiciones para ayudar a los estados a mantener las armas fuera del alcance de aquellos que se consideran un peligro para ellos mismos o para otros.

El Congreso permanece en manos de los demócratas de Biden por solo unas pocas semanas más, antes de que los republicanos tomen el mando de la Cámara de Representantes a principios de enero y puedan controlar qué proyecto de ley llevar al pleno. El Senado permanece bajo control demócrata.

"Hace diez años, la vigilia de esta nación se creó aquí en Washington para orar por las almas de Sandy Hook y sus familias. Desde entonces, esta iglesia ha abierto sus puertas a más víctimas y más familias de una violencia que desgarra el alma misma, el alma misma de esta nación. Para todos ustedes aquí esta noche, es bajo diferentes circunstancias, pero sé un poco cómo se siente la pérdida"., finalizó el presidente Joe Biden desde la ciudad de Washington.