Encuentran en Jerusalén misterioso conductos cerca de vestigios bíblicos

Un grupo de arqueólogos encontró una red de misteriosos conductos de roca tallada que data de hace dos mil 800 años, cerca de vestigios bíblicos en Jerusalén, lo que resultó ser un hallazgo misterioso porque no habían descubierto nada igual cerca de palacio judió,ni se tenían datos comparables en la bíblia o templos antiguos.

Los canales se encuentran fuera de la Ciudad Vieja amurallada de Jerusalén. Se encuentran en dos grupos, que fueron descubiertos a 10 metros de distancia una de la otra.

Tras realizar algunas pruebas, los forenses no encontraron sangre, lo que descarta que se tratara de un lugar donde se realizaban sacrificios de animales para banquetes o eventos religiosos.

Los expertos indicaron que los misteriosos conductos tampoco parecen haber diseñado un flujo en una sola dirección, ni desembocar en ninguna cuenca, lo que sugiere que no fueron utilizados para evacuar aguas residuales o lluvias.

|Reuters

"Debe haber sido una parte importante de la economía de Jerusalén en esa época", dijo el director de la excavación Yiftach Shalev.

Según las autoridades de Jerusalén, el hallazgo forma parte del Parque Nacional Ciudad de David de Israel y se exhibirá públicamente la próxima semana.

Otros vestigios bíblicos hallados en Jerusalén

En 2020 se llevó a cabo el descubrimiento de un mercado de la época de Jesús, cuando realizaban excavaciones en el Parque Arqueológico de la Ciudad de David en Jerusalén del Este.

En el lugar se encontró una parte de una mesa de medición del siglo I a.C, así como decenas de pesos de medición de piedra, por lo que los expertos consideraron que se trataba de la plaza principal de la conocida ciudad baja de Jerusalén.