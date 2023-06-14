Arqueólogos encuentran momia de 3,000 años en sitio arqueológico de Perú

Una momia que tiene unos 3,000 años ha sido desenterrada en un sitio arqueológico cercano a Lima, en Perú, dijeron este miércoles 14 de junio los arqueólogos que hicieron el descubrimiento.

“Hemos descubierto un entierro prehispánico con una momia. Era una persona que había pasado por un proceso de momificación por dentro. Era una tumba de piedra. La persona ofrecida (en sacrificio) en esta zona fue dejada en la última fase de la construcción de este templo. Tiene aproximadamente 3,000 años de antigüedad", dijo el arqueólogo peruano Miguel Aguilar.

Estudiantes de la Universidad de San Marcos e investigadores inicialmente encontraron restos de su cabello y un cráneo en un paquete de algodón durante la excavación. Trabajos posteriores en el sitio arqueológico de Huaca La Florida, en el valle central del Rímac, revelaron más tarde el resto de la momia.

Desde entonces, los arqueólogos peruanos han desenterrado otros objetos enterrados con la momia, como cuellos de botella, maíz, hojas de coca y semillas. Los expertos creen que puede ser parte de una ofrenda. Se cree que la momia pertenece a la cultura Manchay, que se desarrolló en los valles de Lima entre 1,500 y 1,000 antes de Cristo.

“Probablemente pertenece a la cultura Manchay... Están asociados a la cultura de los templos en forma de U, que son un conjunto de construcciones que tienen forma de U en su diseño y siempre apuntan hacia el amanecer", señaló el arqueólogo peruano.

📸 Una momia que aparenta ser un varón de más de 3 mil años, envuelto en un fardo funerario, fue hallada en la huaca La Florida, en la excavación que realizan investigadores de la Municipalidad del Rímac y estudiantes de @UNMSM_.👉 https://t.co/JlVEnxNSQM



Foto: ANDINA/Eddy Ramos pic.twitter.com/xFKLMUUolW — Agencia Andina (@Agencia_Andina) June 13, 2023

Entierros prehispanicos cerca de Lima

Los arqueólogos peruanos y extranjeros han encontrado varias momias cerca de la zona de Lima que datan de diferentes períodos de la historia precolombina. Estos entierros proporcionan valiosa información sobre las culturas que habitaron la región antes de la llegada de los españoles. Algunos sitios arqueológicos cercanos a la capital de Perú donde se han encontrado entierros prehispánicos son Pachacámac, Huaca Pucllana y Caral.

Además de los Manchay, varias culturas precolombinas habitaron cerca de Lima y dejaron un legado cultural significativo en la región. Entre ellas, las culturas Lima, Wari, Ychsma y Chincha. La región también fue influenciada por otras civilizaciones, como la cultura Chancay y la Inca, antes de la llegada de los españoles en el siglo XVI.

