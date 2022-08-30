Arqueólogos descubren tumba de sacerdote en norte de Perú

Un equipo de arqueólogos descubrió la tumba de un sacerdote de gran importancia, que estiman de unos tres mil años de antigüedad en un complejo religioso en el norte de Perú.

Lo encontraron justo en donde expertos locales y japoneses han estado explorando desde hace casi dos décadas, según reportó este martes (30 de agosto de 2022) uno de los investigadores en Perú.

La tumba del sacerdote de gran importancia, que fue hallada hace dos semanas, se encuentra en el distrito Querocoto de la provincia de Chota, en la región andina Cajamarca, en una zona ubicada sobre los dos mil 200 metros sobre el nivel del mar y a unos 570 kilómetros al noreste de Lima, capital de Perú.

Cajamarca: hallan tumba con más de 3 mil años de antigüedad en el Complejo Arqueológico Pacopampa https://t.co/N2gu3bz4pF — Peru.com (@perucomweb) August 30, 2022

Encuentran tumba con más de 3 mil años de antigüedad en Complejo Arqueológico Pacopampa

Yuji Seki, uno de los arqueólogos japoneses que trabaja desde el año 2005 en el complejo arqueológico de Pacopampa, señaló que se trata de "un entierro asociado a varias ofrendas de piedras preciosas de color verde y también de conchas marinas". Cabe señalar que el complejo arqueológico de Pacopampa, consta de una edificación construida de piedras.

El investigador "nipón" también afirmó que dentro de la tumba del sacerdote de gran importancia, también se destacó el hallazgo de "caracoles strombus", que se encuentran en el mar ecuatoriano. Seki agrega que: "Lo trajeron de lejos, entonces este personaje quizás tuvo un poder religioso bastante importante en aquella época".

Dentro de la tumba del sacerdote de gran importancia, también se encontró un ajuar con exóticos collares, orejeras hechas de piedra, además de artefactos musicales como trompetas hechas de grandes conchas marinas.

Seki estima que el sacerdote fue un líder en el centro ceremonial de Pacopampa unos mil años antes de Cristo, mucho antes que otros restos de personajes en la zona del Perú.

Cabe señalar que Perú alberga cientos de sitios arqueológicos de culturas que se desarrollaron antes y después del Imperio Inca, que dominó hace 500 años la zona austral del continente cubriendo desde el sur de Ecuador y Colombia hasta el área centro de Chile.