Arranca proceso para renovar órganos internos de control de cinco entes autónomos

La Cámara de Diputados aprobó las convocatorias para el proceso de designaciones de los titulares de los órganos internos de control de 5 órganos autónomos que duraran en el cargo 4 años, a partir del 1 de mayo de 2023 al 30 de abril de 2027.

Registro de aspirantes inicia este miércoles 12 de abril

Los órganos que tendrán nuevos entes de fiscalización interna son: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Fiscalía General de la República (FGR), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Cada convocatoria fue votada por separado.

Se establece que a partir del 12 de abril de 2023 y hasta el 17 de abril de 2023 las personas que aspiren a los cargos podrán entregar documentación de manera digital en el micrositio https://oic2023.diputados.gob.mx.

Convocatorias públicas y abiertas

En todos los casos, la convocatoria para designar a los titulares de los órganos internos de control será pública y abierta, con etapas completas para el procedimiento, las fechas límite y los plazos improrrogables, así como los requisitos legales que deben satisfacer las personas aspirantes y los documentos que deben presentar para acreditarlos.

Las convocatorias para designar a los titulares de los órganos internos de control de 5 órganos autónomos se enviaron al Diario Oficial de la Federación para su publicación.

A más tardar, el 27 de abril de este año, en sesión de la Cámara de Diputados, se dará a conocer al Pleno el acuerdo de la Junta de Coordinación Política con la propuesta del nombre de la persona candidata.