Arrestan a estudiante de Psicología por abusar de 300 niños; utilizaba las redes para engancharlos

Un estudiante de Psicología fue arrestado por las autoridades de Brasil por presuntamente haber abusado de 300 niños, a quienes contactaba a través de redes sociales o videojuegos virtuales.

El hombre, de 26 años de edad, enfrentará cargos por violación de vulnerable, violación virtual de vulnerable, producción, almacenamiento y cesión de pornografía infantil y reclutamiento de menores para la práctica de actos libidinosos.

De acuerdo con las autoridades brasileñas, el estudiante de Psicología utilizaba diferentes perfiles falsos en redes sociales para acercarse a los menores de edad, lo mismo hacía a través de videojuegos online.

“A las víctimas las obligaba a cometer actos sexuales solos o con objetos mientras las filmaba por las cámaras de sus propios teléfonos o computadoras. Todo era grabado en imágenes en las que incluso aparecía el rostro del abusador observando”, detalló la Policía Civil de Brasil.

El sujeto utilizaba sus conocimientos de Psicología para manipular a sus víctimas, a quienes les prometía dinero virtual, que se utiliza en los videojuegos, a cambio de que los niños se tomaran fotos sin ropa.

¿Cómo detuvieron al estudiante de psicología que abusaba de menores?

Durante un registro en la residencia del estudiante de Psicología, la policía encontró cerca de mil 700 archivos digitales que contenían pornografía infantil, al menos 350 fueron grabadas por el acusado mientras abusaba sexualmente de niños.

El hombre fue arrestado por la Policía Civil de Paraná y la Policía Federal en Foz do Iguazú, ciudad brasileña fronteriza con Paraguay y Argentina, donde vive el acusado.

En los videos, había niños de hasta 14 años, quienes aún no han sido identificados, pero las autoridades ya trabajan en ello para contactarse con los padres de los menores y que puedan poner la denuncia.