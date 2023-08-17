¿Imprudente o aventurero? Hombre se lanza en paracaídas de la Torre Eiffel; termina arrestado

Un hombre fue detenido en París, Francia, luego de infiltrarse y saltar en paracaídas desde lo más alto de la torre Eiffel y aterrizar en el estadio de futbol Émile Anthoine.

La policía de París informó que el intrépido sujeto ingresó al monumento horas antes de que el recinto abriera al público. Así, aprovechando la poca seguridad oficial, logró escalar hasta el tercer nivel, pero en ese momento los administradores de la torre Eiffel fueron alertados por quienes transitaban por el lugar.

El personal administrativo acudió inmediatamente para exigirle que abordara el lanzamiento y se retirara del lugar para evitar poner en riesgo su vida. Fue así como el hombre, del que no se ha revelado su identidad o nacionalidad, hizo caso omiso y se lanzó desde la torre Eiffel.

Detienen y denuncian a hombre que se lanzó de la torre Eiffel

Los oficiales dieron seguimiento al sujeto hasta su aterrizaje en el estadio de futbol Émile Anthoine, ubicado en las inmediaciones de la torre Eiffel, donde fue detenido y trasladado a la Comisaría de París para iniciar su identificación y proceder en su contra por el lanzamiento en paracaídas.

Al respecto, la Sociedad de Explotación de la Torre Eiffel (SETE) presentó una denuncia contra el hombre por ingresar de forma ilegal y por poner en riesgo la vida de terceros.

"Este tipo de acción irresponsable pone en peligro a las personas que trabajan en la torre o debajo de ella", declaró la SETE al denunciar los hechos, por los cuales pidió a turistas y ciudadanos franceses respetar las indicaciones y restricciones sobre la torre Eiffel, el máximo punto turístico en Francia.

Evacúan la Torre Eiffel por amenaza de bomba

Esta misma semana, la torre Eiffel fue evacuada tras una amenaza de bomba, por lo que los oficiales activaron el protocolo para poner a salvo a la población. Los informes indican que el desalojo se produjo a las 13:30 horas, momento en el que ningún turista tenía permitido ingresar al monumento.

Una hora más tarde, los agentes confirmaron que los ciudadanos no corrían peligro y podían entrar con normalidad. "Fue una falsa alarma, la gente puede volver a entrar”, indicó la policía.