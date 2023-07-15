FBI arresta a hombre que decoraba su departamento con cráneos y restos humanos

Agentes del FBI detuvieron a un hombre porque en su departamento tenía 40 cráneos y otros restos humanos que utilizaba como decoración en Kentucky, Estados Unidos.

Cuando los agentes llegaron a arrestarlo y le preguntaron que con quién se encontraba, el sujeto respondió "Solo mis amigos muertos".

De acuerdo con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) el sujeto fue identificado como James Nott y está vinculado a una red de personas que se dedicaban a comprar y vender ilegalmente partes de cuerpos humanos.

Entre esta red también se encontraba el director de la morgue de la Facultad de Harvard, quien fue acusado, hace unos días, de robar restos de cadáveres a los que él tenía acceso.

En el departamento de Nott encontraron cráneos esparcidos; uno tenía un pañuelo envuelto en la cabeza, otro estaba en la cama donde dormía el sospechoso. En el lugar también hallaron médulas espinales, fémures, huesos de la cadera y una bolsa de la Facultad de Medicina de Harvard.

"Solo mis amigos muertos": descubren unos 40 cráneos en la casa de un traficante de órganos.

James Nott, vendía partes de cuerpos por Facebook. pic.twitter.com/BLhzB51TUf — Chikistrakiz (@chikistrakiz) July 15, 2023

Nott utilizaba una cuenta de Facebook con el nombre de usuario “William Burke” para vender restos humanos e incluso enviaba fotos de cráneos y huesos a los posibles compradores.

William Burke fue un asesino en serie activo en Edimburgo entre 1827 y 1828 junto con su socio, William Hare. Ambos vendían los cuerpos de sus víctimas al Dr. Robert Knox, un influyente profesor del Departamento de Anatomía de la Universidad de Edimburgo.

¿Cómo descubrió el FBI la venta de restos humanos en Estados Unidos?

El año pasado, la policía de Pensilvania recibió una aviso sobre posibles restos humanos hallados en la casa de un hombre llamado Jeremy Pauley. Los agentes registraron el lugar y encontraron órganos, piel y huesos.

Comenzaron una investigación y comenzaron a dar con varias personas que se dedicaban a la compra ilegal de restos humanos. Entre ellos, se encontraba Cedric Lodge, quien trabajaba en la morgue de la Facultad de Medicina de Harvard.

Utilizando la imagen de Lodge, los agentes del FBI contactaron a Nott a través de redes sociales para realizar una supuesta compra, tras la conversación, adquirieron las pruebas para realizar un allanamiento en su casa.

Además de los cadáveres, en el departamento también había múltiples armas, incluyendo un rifle AK-47.

