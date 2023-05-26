Joven mata a su familia porque decía que eran caníbales y se lo querían comer

La policía en Texas, Estados Unidos, detuvo a un joven que mató a toda su familia porque presuntamente eran caníbales y se lo querían comer, aseguró el hombre durante sus primeras declaraciones.

Las autoridades de Nash, Texas, detallaron que cerca de las 11:00 de la mañana (hora local) del 23 de mayo, recibieron una llamada de emergencia donde algunos vecinos denunciaban un altercado.

Al llegar encontraron a un joven armado dentro de una casa, pero al entrar se encontraron con una terrible escena, el sospechoso había masacrado a varias personas, que más adelante se supo eran su familia.

Tras algunos minutos de negociaciones entre el joven y la policía, este accedió a soltar el arma y entregarse. El sujeto fue identificado como Caesar Olalde, de 18 años de edad, quien se encuentra detenido.

Dentro de la casa se encontraron los cuerpos de cuatro personas: Reuben Olalde y Aida García Mendoza, padres del sospechoso; Lisbet Olalde, la hermana mayor y Oliver Olalde, hermano menor, de tan solo cinco años de edad.

Joven mata a su familia porque creía que eran caníbales

El joven declaró que cometió el crimen porque toda su familia eran caníbales y se lo iba a comer, por lo que tomó un arma y les disparó a sus padres y hermanos.

El Departamento de Policía indicó que Olalde mató a su familia en diferentes partes de la casa y después arrastró sus cuerpos hasta el baño.

Caesar Olalde enfrentará cargos por homicidio capital, el cual podría ser castigado con pena de muerte o cadena perpetua.