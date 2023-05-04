Policía arresta a sospechoso de tiroteo en un centro médico de Atlanta

El alcalde de Atlanta, Andre Dickens, confirmó el miércoles 3 de mayo que la policía arrestó a Deion Patterson, sospechoso de matar a una mujer y herir a otras cuatro personas en un tiroteo en un centro médico de Atlanta. Patterson estuvo prófugo durante siete horas luego de salir del centro médico y robar un vehículo para huir de la escena.

"Será acusado y ser juzgado por sus crímenes. La policía no solo detuvo a este hombre, sino que también mantuvo a nuestra comunidad segura", señaló Dickens.

Patterson, de 24 años e identificado por la policía gracias a un video de vigilancia, es un exmiembro de la Guardia Costera de Estados Unidos a quien la policía de Atlanta había descrito anteriormente como "armado y peligroso". El tirador fue detenido al norte de la ciudad en los suburbios del condado de Cobb. El Departamento de Policía del Condado de Cobb anunció el arresto en Twitter.

Durante una conferencia de prensa tras el arresto de Patterson, el subjefe de policía de Atlanta, Charles Hampton, dijo que habían recuperado una pistola y que están investigando cómo la obtuvo el sospechoso.

*UPDATE*: Deion Patterson has been apprehended. Details will be provided during a joint press conference with Atlanta PD. — Cobb County Police Department (@CobbPoliceDept) May 3, 2023

"No hablaremos de ninguna salud mental, que el sujeto pueda tener o no. Tenemos el arma de fuego y realizaremos controles para ver si fue robada o si fue comprada legalmente", señaló Hampton, quien añadió que no dirían que arma era.

La policía del condado de Cobb dijo anteriormente que Patterson fue visto por última vez en imágenes capturadas poco después del tiroteo en el centro médico por una cámara de vigilancia en las cercanías del estacionamiento donde luego se recuperó el vehículo robado, dijo la policía.

Tiroteo en centro médico de Atlanta

Las cinco víctimas del tiroteo en el centro médico eran mujeres. El jefe de policía de Atlanta, Darin Schierbaum, dijo en una conferencia de prensa que era demasiado pronto en la investigación para determinar si habían sido atacados deliberadamente durante el tiroteo en el centro médico o si eran pacientes o empleados.

Las autoridades estadounidenses indicaron que el agresor visitó el hospital acompañado de su madre, sin embargo, aún se desconocen las causas por las que inició el tiroteo.

Hampton señaló que tras el tiroteo en el centro médico de Atlanta salió a pie y "lo que pudimos captar en el sistema de red de la cámara es que fue a una estación de servicio Shell donde se apoderó de un vehículo". Patterson robó el vehículo con facilidad ya que estaba encendido.