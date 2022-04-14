Arroz, alimento de nivel mundial, ya se puede cocinar sin agua

La pandemia de coronavirus, cambio climático y la escasez de recursos son factores que ponen en serio peligro la seguridad alimentaria a nivel mundial, tal y como indican desde hace tiempo instituciones como la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO por sus siglas en inglés.

Sin embargo, hay un elemento que aún ha agravado más la crisis de alimentos: el conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Como señala la FAO, estos países "llevan a cabo más de un tercio de las exportaciones mundiales de cereales", entre los que se encuentran la cebada y el maíz.

Además, suministran trigo y fertilizantes a muchos países en vías de desarrollo o de bajos ingresos, territorios que ya experimentaban altos niveles de inseguridad alimentaria antes de que empezara la guerra.

Según la FAO, los cereales que provienen de Rusia y Ucrania constituyen más de un 30% de las exportaciones a nivel mundial.

A medida que estos retos para abastecer a la población se van agudizando y mientras la tecnología va avanzando, cada vez hay más empresas que crean inventos vanguardistas capaces de revolucionar el mundo de la nutrición y la sostenibilidad.

“La mitad de la población que vive en los campos de América Latina y el Caribe es pobre, 1 de cada 4 personas vive en extrema pobreza, y el 82% de quienes trabajan en la agricultura y en la pesca, lo hacen en condiciones de informalidad”💬 @JBerdegueFAO



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Arroz que se cocina sin agua

Y precisamente la escasez de recursos hídricos es otro de los grandes retos al que se enfrenta la humanidad. La FAO señala que un 10% de la población a nivel mundial "vive en países que sufren un estrés hídrico elevado".

Otra startup ha desarrollado una tecnología a través de la cual no hay que añadir agua al cocinar arroz, uno de los alimentos más consumidos a nivel mundial y que forman parte de la dieta básica de muchos hogares latinoamericanos.

Lo que se comercializa es un arroz que no necesita que añadamos caldo y la cocción queda reducida a entre 2 o 5 minutos. Se trata de una comida sana, saludable, recién hecha en cualquier lugar sin energía y sin agua.

La empresa explica, además, que gracias a esta técnica de encapsulación, el arroz contiene un grado alto de almidón resistente, un ingrediente que influye positivamente en el funcionamiento del tracto digestivo, en la microflora intestinal, en el índice glucémico, en el mantenimiento del nivel de colesterol el sangre y en el control de la diabetes.

Estos son sólo un par de ejemplos de algunas de las innovaciones más revolucionarias del sector, novedades que han llegado para quedarse.

