La cápsula Orión de la NASA atravesó la atmósfera de la Tierra y cayó en el océano Pacífico el domingo 11 de diciembre después de realizar un viaje sin tripulación alrededor de la Luna. Con ello terminando la misión inaugural de Artemis, el nuevo programa lunar de la agencia estadounidense 50 años después del último alunizaje de Apolo.

La cápsula Orión, que transportó una tripulación simulada de tres maniquíes cableados con sensores, se hundió en el océano 17:40 GMT frente a la península de Baja California en México, demostrando un regreso a casa de alto riesgo antes de volar con su primera tripulación de astronautas alrededor de la Luna en los próximos años.

"Desde la base Tranquility hasta Taurus-Littrow a las tranquilas aguas del Pacífico, el último capítulo del viaje de la NASA a la luna llega a su fin. Orión, de vuelta en la Tierra", dijo el comentarista de la NASA Rob Navias en una transmisión en vivo del regreso, refiriéndose a los sitios lunares sobre los que se elevó la cápsula durante su misión.

Un helicóptero militar estadounidense y un grupo de lanchas rápidas se acercaron a la cápsula después del amarizaje para realizar inspecciones que durarán aproximadamente dos horas. A unos 8 kilómetros de distancia se encontraba el USS Portland, un buque de la Marina de Estados Unidos que dio la bienvenida a bordo a la cápsula Orión para transportarla a San Diego, California.

LIVE NOW: After 25.5 days in space and a 1.4-million-mile journey around the Moon, the @NASA_Orion spacecraft is coming home.



The #Artemis I mission is expected to splash down off the coast of California at 12:39pm ET (17:39 UTC). https://t.co/QpAThHjBQZ — NASA (@NASA) December 11, 2022

Orión: de regreso a la Tierra

El amarizaje de Orión culminó con la misión de 25 días menos de una semana después de pasar a 127 kilómetros sobre la Luna en un sobrevuelo. También se produjo unas dos semanas después de alcanzar su punto más lejano en el espacio, casi 434,500 kilómetros de la Tierra.

Alrededor de 30 minutos antes de amarizar, Orión se introdujo en la atmósfera terrestre durante 20 minutos cuando desprendió su módulo de servicio en el espacio, exponiendo un escudo térmico que alcanzó temperaturas máximas de casi 5,000 grados Fahrenheit (2,760 grados Celsius) durante su descenso.

La fricción atmosférica redujo la velocidad de la cápsula de 39,400 kilómetros por hora a 523 kilómetros por hora, seguido de dos juegos de paracaídas que ayudaron a frenar su velocidad a los 32 kph esperados para el amarizaje. La cápsula mostró una velocidad de descenso "perfecta", dijo Navias.

Los ingenieros de la misión pasarán meses examinando los datos de la misión Artemis I. Un vuelo tripulado de Artemis II alrededor de la luna y de regreso podría llegar tan pronto como en 2024, seguido dentro de unos años más por el primer aterrizaje lunar del programa de astronautas, uno de ellos una mujer, con Artemis III.

¡Bienvenida a casa!👋@NASA_Orion amerizó a las 12:40 p.m. EST (1740 UTC) en el Océano Pacífico frente a la costa de California, finalizando la misión de 25 días y medio de Artemis I. pic.twitter.com/Vj42V4a8uJ — NASA en español (@NASA_es) December 11, 2022

Volver a la Luna

Orión despegó el 16 de noviembre desde el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida, sobre el imponente Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) de próxima generación de la NASA, ahora el cohete más poderoso del mundo y el más grande que la NASA ha construido desde el Saturno V de la era Apolo.

El viaje debut SLS-Orión dio inicio al programa sucesor de Apolo, Artemis, cuyo objetivo es devolver a los astronautas a la superficie lunar esta década y establecer una base sostenible allí como un trampolín para la futura exploración humana de Marte.

Por coincidencia, el regreso a la Tierra de Artemis I se desarrolló en el 50 aniversario del alunizaje del Apolo 17 de Gene Cernan y Harrison Schmitt el 11 de diciembre de 1972. Fueron los últimos de 12 astronautas de la NASA en caminar sobre la luna durante un total de seis misiones Apolo a partir de 1969.