Realizan subasta de artículos incautados del narcotráfico en Francia

En punto de las 13:30 horas, hora de Francia, artículos del narcotráfico decomisados por la policía de Francia fueron subastados en el Palacio de Justicia de París, en total hubo 227 lotes que contenían desde relojes de lujo, bolsas y ropa de diseñadores, consolas de videojuegos hasta autos deportivos de lujo.

La subasta mostró toda la parafernalia del narcotráfico, dicho evento fue organizado por la Agencia de Gestión y Recuperación de bienes Incautados y Decomisados, (AGRASC) por sus siglas en francés.

Logró la recaudación total de un millón 462 mil 744 euros, que equivalen a 29 millones 61 mil 249 pesos mexicanos, todo el dinero se destinó a la Misión Interministerial de Lucha contra las Drogas y las Conductas Adictivas, (MILDECA) por sus siglas en francés.

[VENTE EXCEPTIONNELLE]



C’est parti !



🗓️ mardi 25 avril 2023 - 13 h 30

👉 Palais de justice de l'île de la Cité - Paris



🚩 Inscription : https://t.co/vT8HNms41v

Catalogue : https://t.co/wy8iWtRLx7 pic.twitter.com/J8FSU90Hx9 — agrasc 🇫🇷 (@AGRASC_gouv) April 25, 2023

¿Qué se vendió en la subasta del narcotráfico?

En total fueron 25 vehículos, de los cuales destacó un Lamborghini Huracán, elcual se vendió en 138 mil euros, que equivalen a 2 millones 741 mil pesos mexicanos, el actual precio de este auto de lujo oscila entre los 4 milllones y poco más de 8 millones de pesos mexicanos.

[VENTE EXCEPTIONNELLE]

🗓️ mardi 25 avril 2023 - 13 h 30

👉 Palais de justice de l'île de la Cité - Paris



🚗 Lot 25 - Lamborghini Huracan



Adjugé à : 138 000€ pic.twitter.com/yGzYaxSch0 — agrasc 🇫🇷 (@AGRASC_gouv) April 25, 2023

También se subastaron 30 bolsos de diversos diseñadores, como: Hermès, Louis Vuitton, Chanel y Gucci, además de 15 relojes Rolex, una consola de videojuegos, incluso objetos para la casa como sillas, aspiradoras y hasta un robot de cocina.

Los interesados y amantes de los artículos de lujo que no pudieron asistir al Palacio de Justicia de París, Francia tuvieron acceso a la subasta a través de internet y consultaron los detalles de todos los artículos mediante un catálogo.

[VENTE EXCEPTIONNELLE]



C’est aujourd’hui !



🗓 RDV à partir de 13:30

👉 Palais de justice de l’île de la Cité - Paris pic.twitter.com/7etlkcqR17 — agrasc 🇫🇷 (@AGRASC_gouv) April 25, 2023

¿Qué harán con el dinero de la subasta del narcotráfico?

El dinero obtenido permitirá a la Misión Interministerial de Lucha contra las Drogas y las Conductas Adictivas, (MILDECA), financiar equipos de alta tecnología que beneficiarán a la policía y gendarmería que luchan contra el narcotráfico, así como programas de prevención así como de reinserción de adictos en tratamiento.

¿Cuál fue la mayor subasta del narcotráfico?

En 2022, los decomisos de activos criminales en Francia rompieron récord, con más de 771 millones de euros incautados en artículos que pertenecieron a narcotraficantes, proxenetas y evasores de impuestos.