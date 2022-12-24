Arzobispo Carlos Aguiar Retes envía mensaje de Navidad

Ciudad de México. El arzobispo primado de México, Carlos Aguair Retes, envió su tradicional mensaje de Navidad a los televidentes de TV Azteca.

Señaló que la Navidad y la semana de pascua es el eje transversal de la fe católica.

"Jesucristo nace y se hace uno de nostros para indicarnos que este peregrinar termina con la muerte, sin embargo, con la resurreción de Jesús es una vida eterna la que nos tenemos prometida por Dios padre"

El arzobispo indicó que la Navidad es una época para compartir con nuestros seres queridos, además de una oportunidad para recuperar el entusiasmo de vivir.

"La Navidad es como todo inicio, es retomar el entusiasmo inicial del por qué vivir y para qué vivir, la Navidad es compartir y qué mejor que compartirlo con nuestros familiares y amigos más cercanos".

Por último, Carlos Aguiar Retes dio sus bendiciones y buenos deseos al público de TV Azteca.