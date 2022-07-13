VIDEO: Asaltantes sorprendidos por su víctima, un policía de Bogotá

Un par de asaltantes llegaron a robar en una panadería de Bogotá pero en su interior había un funcionario del gaula de la policía de Colombia, estaba vestido de civil pero tuvo una oportuna reacción y logró frustrar el asalto.

El funcionario del gaula de la policía esperó al momento adecuado para desenfundar su pistola y neutralziar a los ladrones.

Un par de asaltantes que se disponían a robar en una panadería de la localidad de Suba en Bogotá, se llevaron una sorpresa porque entre sus víctimas había un hombre integrante del Gaula de la Policía de Colombia, que en ese momento estaba vestido de civil.

En un video captado por una cámara de seguridad se puede observar a un sujeto cubierto con tapabocas que ingresó al establecimiento, una panadería, y que después de observar a las personas que se encontraban al interior del establecimiento y en compañía de un cómplice, procedieron a cometer el robo.

Al interior de la panadería, se puede observar como una de las víctimas incluso se quita un anillo y se los entrega, sin embargo justo cuando los asaltantes pensaron que habían culminado con éxito el robo a la panadería, el funcionario del gaula de la Policía de Colombia, saca un arma, que tenía atrás de su pantalón e inmediatamente les dispara.

El agente del Gaula de la Policía logró capturar a los asaltantes que más tarde fueron trasladados a la Unidad de Reacción Inmediata (URI), de Paloquemao. Cabe señalar que la URI, es un mecanismo de atención y servicio al ciudadano a cargo de la Fiscalía General de Colombia.

#Suba Delincuentes llegaron a Robar en un establecimiento comercial Panadería Sin contar que los afectados eran funcionarios del @GaulaPolicia los cuales reaccionan, logrando así frustrar el hurto y la detención de los sujetos #Bogota pic.twitter.com/UQtdZP3wMa — Movimiento Colombia 🇨🇴 (@movimientocol) July 12, 2022

¿Qué es la Gaula de la Policía?

Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal. Los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) son unidades de fuerzas especiales de la Fuerza Pública de Colombia. Estas se encuentran integrados por los GAULA Militares y por los GAULA de la Policía.