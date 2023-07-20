Cientos de manifestantes asaltaron la Embajada de Suecia ubicada en Bagdad, capital de Iraq. Este asalto ocurre durante las primeras horas de la mañana del jueves 20 de julio y en donde los inconformes también prendieron fuego.

Una fuente señaló que ningún miembro del personal de la Embajada resultó herido, pero se negó a dar más detalles. Los funcionarios de la Embajada de Suecia en Bagdad no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios para la agencia Reuters.

NOW - Swedish embassy in Baghdad set on fire.



This incident comes just hours after Swedish police approved another event for Thursday outside the Iraqi Embassy in Stockholm, where organizers plan to burn another Quran and the Iraqi flag, BNO reports. #sweden pic.twitter.com/ILaQDMrNCn — AI CHEF 🇫🇷 🇨🇦 (@Neo19890) July 20, 2023

Quema de ejemplar del Corán por parte de extremistas de Suecia provoca rechazo y manifestaciones

Cabe señalar que la protesta fue convocada por los partidarios del clérigo chiíta Muqtada Sadr antes de la quema prevista del libro sagrado musulmán, el Corán, en Suecia, que en el pasado ha provocado protestas y condenas generalizadas en las naciones de mayoría musulmana y no solo en la Embajada de Suecia en Bagdad.

El asalto al recinto diplomático se registra luego de que la policía de Suecia autorizara una protesta para este jueves frente a la Embajada de Iraq en Estocolmo en donde los organizadores tienen previsto quemar una copia del Corán, además de la bandera de Irán.

Protestors set fire to the #Swedish Embassy in Baghdad. pic.twitter.com/AWaydT0erB — Siddhant Anand (@JournoSiddhant) July 20, 2023

Cabe señalar que Salwan Momika, un hombre refugiado iraquí en Suecia, es el organizador del evento y quien durante el pasado 28 de junio de 2023, quemó algunas páginas del Corán frente a la mezquita más grande de Estocolmo, capital de Suecia. Su polémico acto lo realizó durante Eid al-Adha, la festividad celebrada por musulmanes de todo el mundo. Este acto ha provocado que partidarios de Moqtada Sadr, un clérigo influyente, además de disidente político en Iraq, organice el asalto a la Embajada de Suecia en Bagdad.

La quema de un libro sagrado del Corán por parte de manifestantes extremistas en Suecia ha desatado una serie de protestas en diversas regiones en donde se practica el Islám. Por su parte, el Gobierno de Suecia, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, rechazó tajantemente este acto pero señaló que la manifestación había sido autorizada debido a que tomaron en cuenta el derecho a la libertad de expresión, el mismo bajo el cual se han realizado otras marchas y protestas en la nación europea.